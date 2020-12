Sandra Milo nuda in copertina risponde alle critiche: ‘È tutta roba naturale’

Dal profilo social chiara_meimus, ha scritto che ogni donna ha paura di invecchiare, di non essere più quella di un tempo.

Perché quando una donna invecchia dovrebbe ritirarsi a fare la madre e la moglie, mentre un uomo nella stessa condizione diventa un sex symbol? Qual è la differenza tra i due?

Sono la prima vittima di questa paura di invecchiare, ma non voglio essere ipocrita. Ma ho sempre scattato quello che mi spaventa, e spesso mi ha aiutata. Ovviamente, non dico che una donna non dovrebbe curarsi o mantenersi in forma, giovanile, non condanno la chirurgia, assolutamente, anzi. Ma penso che dovremmo essere consapevoli di come vengono trattati diversamente uomini e donne anche nell’invecchiamento.

Perché, quindi, le donne dovrebbero coprirsi?

È assurdo che il corpo femminile abbia una scadenza, e se viene rappresentati dopo, è una mancanza di decoro, di buon gusto e buon senso. Dobbiamo nasconderci perché non ci possiamo più permettere di mostrarci, e non possiamo permettercelo perché non siamo più desiderabili.

Dopo i 40 anni, la donna smette di essere rappresentata come tale

Secondo chiara_meimus, siamo in una società dove la donna, superati i 40, smette di essere una donna vera. È una madre, una moglie, che devo coprirsi. Un corpo che non può più essere rappresentato, mostrato. Ma ditelo a un’attrice come Sandra Milo.

La nostra società consiglia caldamente alle donne sopra i 40 di smettere di essere un corpo femminile. […] D’altronde, quando le pubblicità parlano di agire sulla pelle e sul corpo prima del tracollo, è ovvio che una donna, alla prima ruga, al primo capello bianco, senta che il countdown verso la pensione della femminilità sia iniziato veloce e inevitabile.

Cosa rappresenta in realtà la foto

Se una persona vede solo un corpo “ormai datato”, come vuole una cultura ormai passata, Sandra Milo e la fotografa Chiara vedono una posa naturale, non plastica, non studiata. Mostra una donna che “se ne frega che la società la voglia elegante e compita nel suo tailleur da signora“. Una donna che vuole mostrarsi per quello che è, nonostante l’età.