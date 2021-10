Sangiovanni, gonna nera e smalto blu alla Festa del Cinema di Roma

2 minuti di lettura

Dello stile di Sangiovanni non è la prima volta che parliamo. Il cantautore veneto, idolo dei più giovani, ha esordito sul panorama musicale da poco più di un anno, sotto i riflettori di Amici di Maria de Filippi, ma già rappresenta un’icona di stile genderless e di anticonformismo per i suoi coetanei. E non si è smentito nemmeno alla Festa del Cinema di Roma 2021, che lo ha visto tra gli ospiti sul red carpet.

Dopo essere stato insultato in strada quest’estate per aver indossato un outfit tutta fucsia, durante una passeggiata con la sua fidanzata Giulia, Sangiovanni aveva ribadito sui social la necessità di manifestare sempre la propria libertà, anche nell’abbigliamento. “Non siamo liberi di essere chi vogliamo essere, non siamo liberi di vestirci come cazzo ci pare, di amare chi cazzo ci pare, senza essere giudicati. Ma si può combattere”, il suo sfogo, che non ha tradito nei fatti anche nelle scorse ore. Sfilando a Roma prima di partecipare alla proiezione del docu-film “Una vita, cento vite” sulla sua discografica Caterina Caselli, Sangiovanni ha sfoggiato una lunga gonna nera firmata Barrow, sotto a una classica giacca da smoking.

La musica nelle sue diverse sfumature: ieri sera #CaterinaCaselli e la sua squadra di cantanti sono stati i protagonisti del red carpet di #RomaFF16. ph @GettyImages pic.twitter.com/R9q7hLRoo4 — Rome Film Fest (@romacinemafest) 21 ottobre 2021

Accantonate per una serata le tinte fluo a cui ci ha abituato in questi mesi, dominati in radio dalle note del brano Malibu, Sangiovanni si è prestato ai flash dei fotografi in compagnia dei suoi colleghi di etichetta, tra cui Madame e Malika Ayane. Una camicia bianca a manica lunghissima, illuminata dal colore blu delle unghie, sempre variopinte fra le mani di Giovanni Pietro Damian.

Le prove generali della gonna come punto focale dell’outfit, tuttavia, risalgono a qualche mese fa, quando Sangiovanni ha posato per la copertina della rivista Outpump. In quell’occasione, lo stile genderless non ha dovuto rispettare il dress code tradizionale di un red carpet. “Non esistono differenze tra uomini e donne, siamo tutti umani” aveva gridato nell’intervista, presentandosi in un completo total pink, coordinato alla cover del suo primo e omonimo EP.