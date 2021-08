La snowboarder olimpica Sarka Pancochova ha sposato l’amata Kaileen Barley – le FOTO

< 1 minuto di lettura

30enne snowboarder ceca, oro mondiale e due volte in gara alle Olimpiadi, Sarka Pancochova ha sposato Kaileen Barley nel corso di una romantica cerimonia alla Catena delle Cascate, nello Stato di Washington. Tra gli ospiti c’erano le famiglie di entrambe, gli amici e un orso, non invitato ma straordinariamente fotogenico. Le spose, bellissime, hanno festeggiato le nozze con un bacio e una lunga sorsata di bourbon.

Due volte alle Olimpiadi, Pancochova ha fatto pubblicamente coming out nel 2017, dalle pagine di OutSports. All’epoca, disse che non aveva paura di perdere sponsor o di affrontare atleti o fan bigotti “perché oggigiorno alla gente non importa nemmeno” se sei omosessuale, per poi aggiungere: “non è un grosso problema, soprattutto in America o in qualsiasi altra parte del mondo”. “Le persone non ti guardano come se fossi gay o lesbica”. “Ti guardano e ti considerano una persona“. Parole che purtroppo stridono con una cronaca quotidiana ancora pericolosamente omotransfobica.

Sarka e Kaileen avevano inizialmente deciso di aspettare, prima di giuararsi amore eterno, fino a quando l’uguaglianza matrimoniale non fosse diventata legale anche nella Repubblica Ceca. Questo perché volevano convolare a nozze nel Paese di Pancochova. Stanche di attendere, hanno ceduto alla bellezza naturale della Catena delle Cascate, tra foreste, fiumi e inattesi animali.