Sento ancora la Vertigine, il trailer della docuserie dedicata ad Elodie tra Roma Pride e Sanremo 2023

Arriverà il 20 febbraio su Prime Video Sento ancora la Vertigine, docuserie interamente dedicata ad Elodie. Un racconto a puntate con la cantante al centro della scena, in studio per trovare la canzone giusta per Sanremo 2023, passando per il mitologico Roma Pride 2022 che l’ha vista meravigliosa madrina passando per la Mostra del Cinema di Venezia, in cui ha esordito in qualità di attrice grazie al film “Ti Mangio il Cuore”.

Uno sguardo intimo nella vita dell’artista in bilico tra la continua voglia di migliorarsi e la paura di non essere abbastanza. Dopo Tiziano Ferro, Mahmood ed Emma Marrone, Prime Video rilancia con un altro progetto dedicato ad una cantante nostrana, alla vigilia di quel Festival di Sanremo che vedrà Elodie ancora una volta mattatrice, con Due, brano da noi già ascoltato in anteprima.

Nel primo trailer del progetto vediamo Elodie al piano insieme a Mahmood, in studio con Dardust, al Lido prima del red carpet veneziano, sul palco. “Scendo, canto, cerco de spaccà tutto che devo fa”, confessa sorridendo l’artista, icona queer nonché unica vera popstar italiana, politicamente schierata e da sempre al fianco della comunità LGBTQI+.

Nei mesi scorsi Elodie non si è mai tirata indietro nel criticare apertamente Giorgia Meloni, nel pieno della campagna elettorale, dopo aver vissuto un Roma Pride da autentica regina, sul carro principale per l’intera sfilata, emozionata e con concerto finale ai piedi del Vittoriano, consapevole che “al Pride ho sempre provato felicità, è bello sentirsi comunità, trovarsi tra persone che non conosci ma che puoi ritenere tue amiche, perché c’è una condivisione comune, con simili valori. Non c’è cosa più bella di sentirsi in famiglia e al Pride mi sono sempre sentita in famiglia”. “Quando mia sorella ha fatto coming out è venuta da me in lacrime, e io le ho risposto “amore mio, ma sei mia sorella, ma che te piangi ma ridi. Sei felice, vorrà dire che ti innamorerai””.

