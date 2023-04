Strange Way of Life a Cannes 2023, poster e immagine ufficiale del western gay di Pedro Almodovar

0:00 Ascolta l'articolo

Dopo mesi di rumor, l’ufficialità. Strange Way of Life di Pedro Almodóvar sarà proiettato nella Selezione Ufficiale e in prima mondiale alla 76esima edizione del Festival de Cannes. Il cortometraggio di 30 minuti sarà comunque fuori concorso, non correndo per quella Palma d’Oro mai vinta dal leggendario regista due volte premio Oscar.

Western girato nel sud della Spagna, Strange Way of Life è la seconda esperienza di Almodovar in lingua inglese, 3 anni dopo la realizzazione del corto The Human Voice, con Tilda Swinton, un tempo presentato a Venezia. La proiezione del film sarà seguita da un incontro con il regista e la troupe del film, trainata dai due protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal, affiancati per l’occasione da Anthony Vaccarello, Manu Ríos, Jason Fernández, José Condessa e George Steane.

Almodovar ha così presentato la sua nuova fatica.

Un uomo attraversa a cavallo il deserto che lo separa da Bitter Creek. Va a trovare lo sceriffo Jake. Venticinque anni prima, lo sceriffo e Silva, l’allevatore che gli viene incontro, lavoravano insieme come sicari. Silva lo visita con il pretesto di ricongiungersi con il suo amico d’infanzia, e in effetti i due celebrano la loro reunion, ma la mattina successiva Silva svela allo sceriffo che il motivo del suo viaggio non è tanto legato alla loro precedente amicizia…

Anthony Vaccarello, direttore creativo di Yves Saint Laurent, ha lavorato ai costumi di Strange Way of Life, prodotto da El Deseo, scritto e diretto da Pedro Almodóvar. Alle musiche troviamo Alberto Iglesias.

Al Festival di Cannes Pedro Almodóvar ha vinto il Premio alla regia per Tutto su mia madre nel 1999, alla sua prima partecipazione in concorso, mentre nel 2004 La Mala Education aprì la kermesse, prima volta di sempre per un film spagnolo. Almodóvar ha poi ricevuto il Premio per la miglior sceneggiatura nel 2006 per Volver. Presidente di Giuria nel 2017, Pedro assegnò la Palma d’oro a The Square di Ruben Östlund. Nel 2019, con il bellissimo Dolor y Gloria, ha permesso ad Antonio Banderas di vincere la Palma come miglior attore.

Due giorni fa Pedro Pascal ha confessato di aver accettato a scatola chiusa la proposta di Almodovar, con cui avrebbe fatto di tutto, sul set, perché innamorato del suo cinema.

Cannes 2023 sarà inaugurato il 16 maggio prossimo da Jeanne du Barry di Maïwenn, con Johnny Depp protagonista al fianco di Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory e India Hair. Alla Croisette si vedrà anche Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, in corsa per la Palma d’Oro, e Indiana Jones e il quadrante del destino, ultimo capitolo della storica saga con Harrison Ford mattatore. Per l’Italia, quasi certo il ritorno in gara di Nanni Moretti con Il Sol dell’Avvenire.

