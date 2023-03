Manu Rios punta Hollywood, l’attore di Elite è entrato in una potente agenzia di divi

0:00 Ascolta l'articolo

Abbandonato Elite e il suo sexy Patrick, Manu Rios sogna ora l’exploit hollywoodiano. L’ex modello di Spagna, esploso grazie alla serie Netflix, ha appena firmato un contratto con la super potente agenzia di talenti WME, che rappresenta alcuni dei più grandi nomi di Hollywood.

Ríos sarà ora in compagnia di nomi come Rihanna, Austin Butler, Michael B. Jordan, Ben Affleck, Jake Gyllenhaal, Miley Cyrus, Sam Smith, Jessica Alba, Christian Bale, Kate Beckinsale, Matt Damon, Jennifer Garner, Whoopi Goldberg, Kate Hudson, Hugh Jackman, John Krasinski, Jude Law, Elliot Page, Joaquin Phoenix, Amy Schumer e tanti altri.

24 anni appena, volto angelico, corpo longilineo, sfrontato e disinibito, Rios sarà a breve in Strange Way of Life, western queer in stile Brokeback Mountain di Pedro Almodóvar che sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes, al fianco di Pedro Pascal ed Ethan Hawke. Non contento tornerà su Netflix con Il Silenzio, nuova serie in cui ritroverà l’ex collega di Elite Aron Piper. In questa serie Piper interpreta Sergio Ciscar, uomo che esce di prigione sei anni dopo aver ucciso i suoi genitori quando era ancora minorenne. Durante tutto questo tempo non ha detto una parola né ha collaborato con la giustizia, quindi le motivazioni del crimine e le sue intenzioni restano un mistero. La giovane psichiatra Ana Dussel e il suo team hanno l’incarico di determinare il potenziale pericolo che Sergio rappresenta per la società, osservandolo segretamente giorno e notte come se fosse un animale.

Ma al di là del ritorno su Netflix Rios, che non ha mai affrontato rumor legati alla propria vita privata e al proprio orientamento sessuale, sogna ora il salto di qualità, il passaggio dal piccolo al grande schermo. Nell’attesa ha ipnotizzato i paparazzi al party Vanity Fair post Oscar, domenica scorsa, con un look chiacchieratissimo. Manu si è presentato al festone praticamente a petto nudo, con una camicia bianca lasciata aperta sotto una giacca scura. Social puntualmente impazziti e pioggia di like per Rios, pronto a planare sulle ricche ville di Beverly Hills.

