TDOV 2023: a Roma il festival della Visibilità Transgender

Questo venerdì 31 Marzo, in occasione del Transgender Day Of Visibility (TDOV) – giornata internazionale dedicata alla visibilità delle persone transgender (ne parliamo meglio anche qui) – il TDoV di Roma ci aspetta all’Esc Atelier in via dei Volsci,159 per rivendicarla e festeggiarla insieme.

In collaborazione con le principali associazioni trans* romane (Libellula, GenderX e Le Tre Ghinee), una serata dedicata a sex working e gruppi razzializzati, persone trans* e diritto al lavoro, fluidità di genere e destre al governo. Intervallati dalla stand up comedy di Simonetta Musitano (in arte @simonaquellafalsa), il violino magico di Ginevra Morsilli, e djset di La Pucci e Fouturista.

“Gli argomenti dei panel sono densi e ci aspettiamo un bel dibattito. alternarli con stand up comedy, concerti e dj set completa l’intrattenimento, permettendoci di raccontare le nostre storie in modo più leggero” dichiara Leone Orvieto, parte del coordinamento di TDoV Roma.

Che l’evento sia in mano esclusivamente a persone della comunità non è così scontato come sembra: alla faccia di un sistema che vuole raccontare la vita delle persone trans* senza mai interpellarle davvero, il festival del TDoV è l’occasione per riprendere i microfoni in mano e riappropriarsi di una narrazione mediatica che vuole dipingerle solo come ‘vittime da salvare’.

“Troppo spesso le persone trans* non hanno voce e non sono coinvolte per raccontare il loro vissuto ed i loro corpi, come se non fossero in grado di farlo autonomamente” spiega anche Asia Cione del TDoV Roma – “per questo abbiamo voluto fortemente creare un evento organizzato e prodotto da persone trans*, dove sul palco ci saranno persone trans* dedicandolo prima di tutto a chi fa parte della comunità” continua Orvieto.

Un evento che mette al centro il punto di vista delle persone transgender senza ridurle ad una singola etichetta, ma in quanto artistз, scrittorз, attivistз e professionistз che attraverso una pluralità di voci e background differenti, creano un punto d’incontro e confronto tra generazioni nuove e passate.

Dalle shop ufficiali fatte con tessuto organico al cibo vegano e vegetariano, l’intero ricavato dell’evento andrà ad una cassa di solidarietà per persone transgender che ne hanno bisogno.

Tutto in uno spazio dichiaratamente transfemminista e intersezionale, strutturato per creare un safe space accogliente per chiunque, con bagni gender neutral, spettacoli fruibili anche per le persone sorde grazie al servizio di interpretariato LIS, garantito grazie a CGIL Roma e Lazio, e corner di supporto (tra cui logopedia dedicata alle persone trans* e consulenza legale).

Sabato 1 Aprile, sempre a Roma presso Piazza dell’Esquilino alle ore 14, si terrà anche la manifestazione Protect Trans Youth.

