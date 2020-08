Tell Me Why Episodio 1: recensione del primo videogioco Microsoft con protagonista trans

Tell Me Why di Dontnod Entertainment, pubblicato da Xbox Game Studios di Microsoft, è un nuovo videogioco narrativo a bivi, ed è il primo videogioco di Microsoft ad avere un protagonista transgenere. Come la precedente serie Life Is Strange di Dontnod e le simili serie create dallo studio Telltale Games, Tell Me Why viene distribuito in un formato episodico, come se fosse una breve serie televisiva in tre parti. Abbiamo potuto giocarne il primo capitolo in anticipo grazie a una copia review fornita da Microsoft e, per quanto non sia ancora possibile darne un giudizio complessivo, ci siamo almeno fatti un’idea di come questo videogioco racconti e rappresenti il suo protagonista.

Lo spunto iniziale di Tell Me Why è simile a quello della prima stagione di Life Is Strange: due persone un tempo molto legate sono rimaste separate a lungo perché una delle due ha vissuto altrove per diversi anni, ma ora si ritrovano nella loro città natale e riallacciano i contatti. In Life Is Strange, la protagonista Max ricomincia a frequentare la sua miglior amica d’infanzia Chloe quando torna a vivere ad Arcadia Bay, in Tell Me Why i due protagonisti, i gemelli Tyler (doppiato dall’attore transgenere August Black) ed Alyson Ronan, si riuniscono nella cittadina di Delos Crossing (Alaska) quando Tyler viene rilasciato dopo dieci anni passati in una struttura di trattamento residenziale per l’omicidio della madre.