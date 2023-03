The Last of Us, il bacio di Ellie e Riley censurato in Medio Oriente e Nord Africa – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Domenica scorsa è andata in onda su HBO l’ennesima splendida puntata di The Last of Us, serie dell’anno anche sul fronte dell’inclusione e della rappresentazione LGBTQI+. Se nel 3° meraviglioso episodio avevamo visto nascere l’amore tra Frank e Bill, con il settimo è andato in onda il dolcissimo bacio tra la protagonista Ellie e la sua migliore amica Riley. Una notte di felicità nel pieno di un’apocalisse zombie con due adolescenti in un centro commerciale abbandonato. Una puntata ovunque acclamata che ha confermato le potenzialità del progetto HBO, tratto dall’omonimo videogioco Playstation, clamorosamente censurato in alcuni Paesi.

Il giornalista Mohamed Khairat ha twittato la scena del bacio tra Ellie e Riley andata in onda su su OSN+ in Medio Oriente e Nord Africa. Un bacio semplicemente scomparso al montaggio, insensatamente, perché Ellie si scusa con Riley di un qualcosa che lo spettatore non ha potuto vedere.

Una censura inattesa, perché l’episodio ‘Long, Long Time’ interamente dedicato a Bill e Frank non era andato incontro a tagli di alcun tipo. Che un bacio tra due adolescenti faccia più spavento di un bacio tra due uomini? Khairat si è anche domandato se non sia stata la stessa HBO a tagliare il bacio, vista la pulizia del montaggio, ma nulla di simile è stato mai chiaramente approvato dallo studio.

OSN+ trasmette in un’ampia regione, estesa dal Marocco all’Iran, che include la maggior parte sia degli Stati mediorientali che del Maghreb. La popolazione della regione MENA, secondo la sua estensione minima, è di circa 381 milioni di persone, circa il 6% della popolazione totale del mondo, mentre per la sua estensione massima arriva a circa 523 milioni.

La censura ai danni di contenuti LGBTQI+ non è certamente nuova, in paesi come Merio Oriente e Russia. Nel 2021, il primo bacio gay dell’MCU nel film The Eternals è stato tagliato in Egitto, Libano, Iraq, Giordania, Etiopia, Palestina, Siria, Emirati Arabi Uniti e Turchia. Un anno dopo ogni riferimento all’omosessualità di Albus Silente in Animali fantastici 3 è stato cancellato. A inizio 2023 la versione russa di The White Lotus ha censurato Jennifer Coolidge, che nel puntatone finale parla di “gay” che stanno cercando di ucciderla, sulla tv putiniana diventati semplicemente “uomini”.

