They/Them, primo inquietante trailer per l’horror sulle teorie riparative

Nel giorno in cui nelle sale d’Italia esce Black Phone, la Blumhouse di Jason Blum e Kevin Bacon si ritrovano a tempi di record con They/Them, esordio alla regia di John Logan, gay dichiarato e per 3 volte nominato agli Oscar grazie alle sceneggiature di Il Gladiatore, Skyfall e The Aviator.

La pellicola, che negli Usa uscirà direttamente su Peacock, si è oggi concessa il primo inquietante trailer, interamente ambientato a Whistler Camp, centro ‘riparativo’ in cui ‘guarire’ le persone queer, facendole ‘tornare normali’.

Protagonista Kevin Bacon, qui chiamato ad interpretare Owen Whistler, direttore di un campo di conversione. Ambientato nel corso di una una settimana, il film si concentrerà sugli adolescenti costretti da genitori criminali a dover sopportare simili pratiche. A guidarli troviamo Jordan (Theo Germaine), trans non-binario, nel pieno di una tortura psicologica portata avanti da chi lavora all’interno del campo. Quando un killer non identificato inizia a mietere vittime, i ragazzi devono allearsi per proteggersi a vicenda, sia dall’assassino che dal personale di Whistler Camp.

Il trailer gioca con l’idea della dualità, solitamente centrale nelle discussioni relative all’identità di genere, con l’orrore delle cosiddette terapie di conversione che prende lentamente forma. Nel cast troviamo anche Anna Chlumsky (Inventing Anna, Veep), Theo Germaine (The Politician, Work In Progress), Carrie Preston (Claws, Dr. Death), Quei Tann (How to Get Away with Murder, Dear White People), Austin Crute (Booksmart, Daybreak), Monique Kim (High Expectasians, Looks That Kill), Anna Lore (All American, Doom Patrol), Cooper Koch (Less Than Zero, A New York Christmas Wedding) e Darwin del Fabro (Dangerous Liaisons, Novo Mundo).

They/Them uscirà il 5 agosto in America, mentre tutto tace sulla release italiana.

