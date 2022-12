TJ House, l’ex giocatore di baseball fa coming out e presenta il fidanzato

2 min. di lettura

Oggi 33enne, Glenn Anthony “TJ” House è un ex lanciatore di baseball professionista americano che ha giocato nella Major League Baseball per i Cleveland Indians e per i Toronto Blue Jays. Nel weekend TJ House ha fatto coming out sui social con una dichiarazione a cuore aperto, annunciando il fidanzamento con lo storico compagno Ryan Neitzel.

“Ho lottato per tutta la vita per sentirmi a mio agio nella mia stessa pelle. Ho intenzionalmente preso le distanze dalle persone per cercare di proteggermi”, ha scritto Glenn. “È scoraggiante come una cosa semplice possa cambiare l’opinione che qualcuno ha di te in pochi secondi. Mi ci sono voluti anni per svegliarmi ogni mattina e dirmi che sono amato per quello che sono, quello che ho nel profondo, che non ho mai veramente lasciato uscire”.

Pur avendo avuto una carriera importante, realizzando i sogni più impensabili, House tornava a casa ogni sera pensando solo e soltanto a come poter cambiare.

“In fondo, volevo qualcosa di più, volevo essere amato non per quello che facevo, ma per quello che ero”, ha confessato. Il 33enne ha sottolineato come la recente approvazione del Respect for Marriage Act l’abbia definitivamente spinto a fare pubblicamente coming out. Presentando il suo futuro sposo.

“Il Respect for Marriage Act ci protegge per avere gli stessi diritti e opportunità che hanno le coppie eterosessuali. Protegge gli stessi vantaggi. Ci rende uguali a tutti voi altri. Permette a me e Ryan Neitzel di unirci e creare qualcosa di meraviglioso. Mi dà la sicurezza di fidanzarmi con la persona che amo (ha detto di sì!), e di sposarla. Ho un fidanzato meraviglioso, che mi sfida ogni giorno a diventare una persona migliore. Per vivere la vita in modo autentico. Uno che non ho mai meritato, ma che ho la fortuna di avere. L’amore è per tutti”.

Alla fine del suo coming out social, House ha rivelato che sta “finalmente guarendo”, dopo aver nascosto la propria identità per “più di 20 anni”. Migliaia i commenti ricevuti, da fan ed ex giocatori.

In una dichiarazione a Outsports, Billy Bean, vicepresidente senior della Major League Baseball, ha dichiarato: “Questo è un grande giorno per il campionato e per il baseball“. Lo scorso agosto anche Solomon Bates, giocatore di baseball del San Francisco Giant Team , aveva fatto coming out, diventando così il secondo giocatore di baseball professionista a farlo pubblicamente dopo David Denson nel 2015.

