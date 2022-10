Tommaso Cerno: “Sposo il mio compagno, ex sindaco di Forza Italia” – VIDEO

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

“L’Italia è ancora un Paese omofobo?”. Zona Bianca, su Rete4, ha così impostato un talk nella serata di ieri, con Mario Adinolfi in collegamento, Alessandro Cecchi Paone in studio con il proprio compagno e Tommaso Cerno, ex senatore del Partito Democratico fresco direttore de l’Identità, in collegamento.

Proprio Cerno ha annunciato l’imminente unione civile con il proprio compagno, sconosciuto all’opinione pubblica.

“Se pensiamo di portare avanti i diritti civili con questo clima di contrapposizione prima di iniziare a dibattere e se pensiamo che i diritti siano di qualche parte politica non andiamo da nessuna parte. Io mi sposerò il 28 dicembre con il mio compagno, che è stato sindaco di Forza Italia per 10 anni e ha sempre votato a centrodestra. E io ho sempre votato a centrosinistra, come mia madre mentre mio padre ha sempre votato centrodestra e sono sposati da 50 anni. Il sindaco della Lega che ci sposerà ed è molto felice. Nella mia esperienza personale ho trovato deficienti totali che votavano a sinistra e viceversa”.

Cerno ha successivamente ribadito l’argomento, ricordando come molte persone LGBTQ+ votino a destra anche in Italia. “Se i gay fossero tutti di sinistra Letta sarebbe Presidente del Consiglio”. “Votano come vogliono. Dobbiamo trovare un modo per aprire un grande dialogo nel Paese, avanzando tutti, dicendo a Giorgia Meloni che non deve toccare la nostra vita”.

Scaricato dal Pd, l’ex direttore de l’Espresso ha duramente attaccato il Partito giuidato da Enrico Letta, tuonando: “Devono smettere di appropriarsi dei diritti. I diritti sono per natura di tutti. Se un diritto non è di tutti si chiama privilegio. Togliete le mani dai diritti delle persone. In parlamento ci sono stato 5 anni e questi signori con me si sono comportati molto peggio di come loro ipotizzano che la destra si comporterà con loro”. “Essendo stato l’unico senatore gay della legislatura, il Pd non mi ha mai fatto neanche una telefonata per sapere cosa pensassi del DDL Zan, un po’ di omofobia l’ho subita anche io da quel partito”.

Cerno, va ricordato, non ha votato il DDL Zan in Senato, perché a suo dire “testo tardo-medievale, già vecchio e malfatto”. Solo pochi mesi prima aveva intimato: “I gay non paghino le tasse fino a quando non sarà approvato il DDL Zan”.

© Riproduzione Riservata