Met Gala, Tommy Dorfman supporta la comunità trans

Come ogni anno, l’edizione 2022 del Met Gala – quest’anno a tema Gilded Glamour, dedicato all’età dell’oro americana – ha attirato l’attenzione di chiunque nelle ultime ore. Tra le sorprese, c’è Tommy Dorfman, splendida attrice di 13 Reason Why, per la prima volta al grande evento: Dorfman si è presentata al Metropolitan Museum of Art di New York City indossando uno splendido abito Christopher Kane, accompagnata da una minuscola borsetta con su scritto: “Protect Trans Kids”.

Dorfman attraverso un minuscolo dettaglio ha cercato di trasmettere un messaggio fondamentale, in quegli Stati Uniti del “Don’t say gay” e della transfobia istituzionalizzata: “Penso che la rappresentazione trans, se l’avessi vista su un red carpet quando ero una bambina, mi avrebbe davvero aiutato a conoscere meglio me stessa” ha dichiarato a Variety. L’attrice ha colto l’occasione per manifestare supporto e vicinanza ad ogni persona trans: “Voglio dirvi che siete amate e siete valide e spero che vedere donne trans come me o persone trans sul red carpet vi aiuti a sentirvi visti il più possibile”.

Dorfman si è presentata come donna transgender lo scorso Luglio 2021, definendo il suo più che un coming out una sorta di re-introduzione di sé stessa al mondo: “Coming out è sempre percepito come una grande rivelazione, ma non mi sono mai nascosta” disse al TIME Magazine.

Tra le altre celebrità LGBTQIA+ a sfilare il red carpet ricordiamo Janelle Monae, Ariana DeBose, Michaela Jaé Rodriguez, Emma Corrin, Phoebe Bridgers, Papa Essiedu, Cara Delevigne, Lena Waithe, e Melissa King.

