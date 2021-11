Uomini e Donne, la mamma di Andrea Nicole emoziona: “Basta che tu sia felice, il resto non conta” – VIDEO

2 minuti di lettura

Puntata di Uomini e Donne dalle forti emozioni quella andata in onda ieri su Canale 5, grazie ad una sorpresa per Andrea Nicole pensata dal corteggiatore Alessandro Verdolini. Prima storica tronista dichiaratamente transgender, Andrea si è sciolta nel corso di un’esterna con Alessandro, perché quest’ultimo ha chiesto a sua mamma di registrare un video messaggio per lei.

Andrea, dinanzi alla madre, si è lasciata andare alle lacrime. “Per me il dolore era vederla che magari le facessero qualcosa“, ha confessato la mamma. “Paura che non fosse in grado di difendersi. Noi le siamo sempre stati vicini. Io ho cercato sempre di accontentarla in tutti i modi possibili, per renderla felice. In tutto. Da quando ha iniziato il suo percorso“. La tronista di Uomini e Donne aveva già raccontato in studio il suo coming out, avvenuto attraverso una lettera. L’iniziale complicata reazione da parte dei genitori, lo psichiatra imposto, l’idea di farla finita. Oggi, invece, mamma e papà sono i suoi primi alleati, sempre al suo fianco.

“Andrea è intelligente, bella, intraprendente, sempre stata tosta anche da piccolissima. Ho realizzato tutto quando mi ha dato la lettera, ci è voluto un po’“, ha continuato la mamma. “Sei la persona più coraggiosa che io abbia mai conosciuto. Per me non è cambiato niente, Andrea era e Andrea è”. “L’importante è che tu sia felice, il resto non conta”.

Parole che hanno scosso Andrea Nicole, travolta dalla felicità. “È stata una cosa grande quella che ha fatto“, ha commentato la tronista una volta tornati in studio. “L‘ha fatto a discapito suo perché ha tolto del tempo a sé per regalare a me un po’ di tempo di cui avevo bisogno. In questa esterna si è presa cura di me ed è una cosa che ho apprezzato molto“.

“Ho voluto rendere felice lei perché non vedeva la mamma da tre mesi“, ha commentato Alessandro, che ha trovato l’esterna giusta per conquistare Andrea. “E poi per farle capire che io sono pronto ad entrare nella sua vita. Sono pronto a portarla via da qua”. “Magari a parole non sono bravo, ma lo sono con i fatti“.