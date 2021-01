Vescovi cattolici d’America ai giovani LGBT: “Dio vi ama, basta omofobia”

2 minuti di lettura

Un gruppo di vescovi cattolici statunitensi ha inviato un potente messaggio di solidarietà ai giovani LGBT + di tutto il mondo, dicendo loro: “Dio ti ama e Dio è dalla tua parte“.

Una dichiarazione firmata dai vescovi della Fondazione Tyler Clementi, ente di beneficenza impegnato a proteggere i giovani LGBT + dal bullismo.

Come vediamo nei Vangeli, Gesù Cristo ha insegnato l’amore, la misericordia e l’accoglienza per tutte le persone, specialmente per coloro che si sentono perseguitate o emarginate in qualunque modo; il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna che le persone LGBT + devono essere trattate con “rispetto, compassione e sensibilità“. “