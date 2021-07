“Vietato l’ingresso con sintomi di Covid, razzismo e omofobia”: virale il cartello di una gelateria

2 minuti di lettura

Gianfrancesco Cutelli, titolare delle gelaterie De’ Coltelli a Pisa e Lucca, è diventato virale grazie ad un cartello esposto all’ingresso dei suoi due locali. “Si prega la gentile clientela di non accedere se si manifestano sintomi di Covid, razzismo e omofobia“, si legge sul cartello esploso sui social, con il titolare che ha rivendicato con orgoglio il chiacchierato ‘divieto’.

“È lì da un mese“, ha sottolineato Cutelli a Tgcom24. “Mi fa piacere che abbia avuto successo e ho ricevuto anche molte critiche, ma non ritengo di dover spiegare le mie posizioni né voglio convincere qualcuno. Una cosa è certa, continuerò a fare le cose che mi piacciono e a dire la mia“.

E a chi lo accusa di aver ideato una semplice trovata pubblicitaria, Cutelli replica a tono: “C’era l’esigenza di aggiornare i cartelli sulle normative anti-Covid all’ingresso delle gelaterie, così un mese fa abbiamo esposto questo. Ora è diventato virale. Mi fa piacere il successo ed ho ricevuto anche parecchie critiche”.

Le due gelaterie sono infatti andate incontro anche a reazioni negative, con potenziali perdite di clienti. Ma il titolare guarda avanti, a testa alta.

Non si può piacere a tutti. Così come faccio un gelato un po’ particolare per materie prime e gusti, allo stesso modo mi piace prendere posizione e non credo di dover chiedere il permesso. Continuerò a fare le cose che mi piacciono e a prendere posizione su certi temi. Non ritengo di dover spiegare le mie scelte, né voglio convincere alcuno.