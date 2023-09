Wonty Media, grande festa per la factory romana che ha Diversity e Inclusion come pilastri

0:00 Ascolta l'articolo

Lo scorso settimana è andata in scena a Roma la festa di Wonty Media, talent factory digitale romana fondata da Riccardo Pirrone, Francesco Rellini e Paolo Camilli, che ha festeggiato il suo terzo anno di vita. Al centro di Wonty Media ci sono unicità, inclusività e ironia dei content creators, oltre ad un combinato di strategie digital e social.

I due pilastri di Wonty Media, che sviluppa o gestisce format originali, progetti di branded content, gamification (come il celeberrimo FANTASANREMO) e digital entertainment, sono da una parte “Humor e Ironia” e dall’altra “Diversity e Inclusion”, con quest’ultimo che non è affatto un espediente di marketing per raggiungere un target appetibile commercialmente per i big brand ma è il cuore di una filosofia aziendale in cui tutta la famiglia Wonty crede e si riconosce, a cominciare dai tre soci fondatori: il pubblicitario Riccardo Pirrone, l’imprenditore digitale Francesco Rellini e l’attore infuencer Paolo Camilli, fresco di SAG award grazie a The White Lotus 2 e a breve giudice e conduttore di Drag Race Italia 3.

Wonty Media, come tante altre aziende, quest’anno ha supportato il Pride di Roma, ma il suo non è stato un impegno stagionale per mettere una bandierina e far sapere che presidia il “mercato” LGBTQ ma è un impegno totale e quotidiano per far comprendere agli stakeholders quanta ricchezza porti la diversità e l’inclusione nel mondo della pubblicità e quanto questo possa essere utile per costruire una società più inclusiva, abbattere stereotipi di genere, demolire quegli elementi di mascolinità tossica che tanti problemi stanno generando nel rapporto tra uomo e donna, e la cronaca di tutti i giorni ce lo dimostra.

Durante la festa di fine estate di Wonty Media andata in scena allo Chalet del Lago condotta da Sabrina Bambi e Edoardo D’Elia è stato lanciato anche il videoclip della prima canzone sui social media manager dal titolo “SMM Social Media Manager”, by Riccardokir & Fabien Pizar & Tyna Ze, per poi dare spazio alle sfide in ballroom in pieno stile “Pose”. Super ospite Vincenzo de Lucia, imitatore dal raro talento che ha interpretato la sua personale Barbara d’Urso, occasionalmente tornata da Londra per condurre proprio la serata dedicata alla Wonty che, come dichiara il claim: “non fa pubblicità, fa spettacolo”.

«Siamo molto contenti che finalmente tante aziende stanno iniziando ad usare i social per intrattenere, tutti i nostri talent provengono da mondi diversi, inclusivi e sono degli artisti veri, attori, doppiatori, comici e content creator, che non fanno della banale pubblicità, ma spettacolo», hanno dichiarato i tre soci Pirrone, Rellini e Camilli al termine della festa diretta dall’organizzazione di Renato Scattarella, event coordinator di Wonty Media.

Tra gli ospiti presenti e più attesi, i talent della Wonty: i fratelli Fabrizio (che ha sposato l’amato Giacomo Visconti) e Claudio Colica, del duo Le Coliche, la doppiatrice, attrice e content creator Marta Filippi poi Giorgia Fumo, stand-up comedian e content creator tra le protagoniste di ‘Comedy Central’, l’attore e creativo Lorenzo Balducci e il seguitissimo esperto di voci Cosma Brussani, doppiatore e content creator virale su tiktok. Risplendono tra paillettes e look anni ’80 le attrici e content creator Ludovica Di Donato e Neva Leoni. Dalle marche non mancano i ragazzi di FantaSanremo, poi il duo comico Roberta & Jacopo e il comico napoletano Il Menestrelloh. Pronte ad una nuova stagione tra radio e TV non manca il duo di drag queen Karma B e in platea, anche Angelica Massera e Mariano Gallo aka Priscilla Drag – pronta ad una nuova stagione di ‘Drag Race Italia’ -, poi Samuele Bartoletti e lo stesso Vincenzo De Lucia che a breve sarà su Rai2 accanto a Francesca Fagnani, nella nuova stagione di “Belve”.

© Riproduzione Riservata