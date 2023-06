Paolo Camilli, chi è l’attore e star di TikTok che approderà a “Drag Race Italia”?

0:00 Ascolta l'articolo

Avete presente quell’attore comico che a volte indossa la parrucca, altre ha il rossetto tutto sbavato sul volto, alcune volte canta e altre si scatena a ritmo di musica, che imita i personaggi del momento e racconta stralci di quotidianità? Lui è Paolo Camilli, una vera e propria star su Instagram e TikTok dove conta rispettivamente 290 e 210 mila follower, che ogni settimana ci intrattiene con video e stories imperdibili.

Nato a Civitanova Marche il 23 settembre 1986, Paolo sin da piccolo ha sempre avuto la passione per la recitazione e per questo si è diplomato presso la Scuola per la Formazione Teatrale e l’Improvvisazione Improvvivo-Liit, continuando a perfezionarsi frequentando corsi e workshop, esplorando non solo il mondo del teatro ma anche quello del canto e della danza. Tutte esperienze che gli sono servite per crescere e che oggi ritroviamo in tutti i suoi sketch comici postati sui social.

Il suo impegno e la sua dedizione sono stati premiati nel 2018 quando Paolo Camilli ha debuttato per la prima volta in televisione accanto a Serena Dandini nello show La tv delle ragazze. Da quel momento, la star di TikTok non si è più fermato e ha avuto modo di esplorare meglio il mondo televisivo apparendo in diverse trasmissioni di successo, conquistando, passo dopo passo, il pubblico.

Negli anni lo abbiamo visto in programmi come Stati Generali e in alcuni sketch di Comedy Central, mentre nel 2020 è approdato su Rai1 nel contenitore estivo “C’è tempo per…”.

Di recente lo abbiamo visto anche sul set della seconda stagione di The White Lotus per il quale ha vinto persino un SAG Awards, come miglior cast in una serie drammatica.

Paolo Camilli, dal teatro alla tv, passando per i social: tutti i volti del successo

Come dicevamo, però, oltre alla televisione e al teatro – drammatico, il suo primo grande amore – Paolo Camilli è approdato anche sui social dove grazie ai personaggi che interpreta è riuscito a raggiungere una notevole popolarità, conquistando un vasto pubblico di fan. Degna di nota è la sua creazione Dora ASMR, nata da un trend di YouTube e che ha conquistato anche i più piccoli.

Nell’ultimo periodo, inoltre, sono diventate virali le sue imitazioni delle due pop star italiane del momento: Elodie e Annalisa. Paolo, infatti, ha realizzato la parodia di “Bagno a mezzanotte” e di “Mon Amour“. Indimenticabile è anche la sua personalissima interpretazione di Victoria De Angelis dei Måneskin.

Nell’estate 2022 Paolo è approdato anche a teatro con il suo ultimo spettacolo, “L’amico di tutti”. Un monologo a più voci in cui trovano spazio personaggi reali e immaginari, simbolici ed estremi, tutti animati da una comicità surreale e satirica. Mostri che suscitano tenerezza, oggetti tutt’altro che inanimati, figure vivacissime che ci fanno ridere e un po’ ci agghiacciano.

Uno show che affronta temi come la polemica sul gender, l’intolleranza, la discriminazione sessuale, il razzismo; ma lo fa con una chiave brillante e graffiante che però in provincia di Treviso è stato censurato. In altre parti d’Italia, invece, ha conquistato il pubblico rendendo la star di TikTok uno dei comici più apprezzati del momento.

Insomma, Paolo Camilli è un artista poliedrico che con il suo talento, la sua versatilità e la sua capacità di intrattenere, è riuscito a conquistare il pubblico italiano che ora non vede l’ora di vederlo – se il rumors verrà confermato – nelle vesti di giudice nella nuova edizione di Drag Race Italia al fianco di Chiara Francini, Paola Iezzi e Priscilla.

