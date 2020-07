Zan, Commissione Giustizia approva il suo mandato da relatore: “Inorgoglito, legge tanto importante e attesa”

La Commissione Giustizia ha approvato il mandato da relatore del deputato Pd Alessandro Zan per riferire in Aula sul ddl contro l’omotransfobia e la misoginia, concludendo di fatto l’iter in Commissione.

“Ringrazio i colleghi e le colleghe: è un ruolo che mi riempie di orgoglio, ma anche di responsabilità per un disegno di legge di civiltà tanto importante e tanto atteso, che soprattutto nelle ultime settimane sta ricevendo una spinta fortissima dalla società civile verso le istituzioni”, ha commentato Zan. “È tempo di dare piena dignità e piena cittadinanza a tutte le persone di questo Paese, e sono orgoglioso di far parte di una maggioranza che ha recepito la necessità e l’urgenza di questo provvedimento, che riguarda la tutela della dignità umana e dei diritti. Ora in Aula il prossimo 3 agosto”.

Da lunedì, infatti, il DDL approderà finalmente alla Camera dei Deputati, dopo due lunghe e complicate settimane in Commissione a causa del fiume di emendamenti ostruzionistici di Lega e Fratelli d’Italia, e di alcuni ‘chiarimenti’ chiesti dalla stessa maggioranza, vedi cattodem e Italia Viva. Non a caso il testo base è rimasto quasi del tutto identico, se non fosse per il tanto criticato emendamento Costa che ha scatenato la reazioni delle associazioni LGBT e per alcune piccole modifiche legate alla giornata mondiale contro l’omofobia nelle scuole e ai concetti di “sesso“, “genere”, “orientamento sessuale” e “identità di genere”, che andranno definiti in aula.