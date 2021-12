Platinette al Maurizio Costanzo Show: “C’è la tv piena di fr*ci! Basta vittimismo”. E Tommaso Zorzi attacca

2 minuti di lettura

Nella seconda serata Mediaset di ieri si è discusso anche di rappresentazione e visibilità LGBT in televisione, con lo spot norvegese che ha immaginato Babbo Natale innamorato di un uomo al centro del dibattito del Maurizio Costanzo Show.

Ospiti in studio Platinette e Tommaso Zorzi, che sono tornati a scontrarsi dopo le piccate puntate della scorsa stagione. “Questo è ritrasformare a immagine e somiglianza di un orientamento delle categorie che di per sé non richiamano ai gusti di letto. Così come non mi piace l’idea che adesso il mondo Lgbt sia diventato un mercato. Ciascuno di noi ha un orientamento, il proprio non deve prevalere su quello altrui. Io non grido tutti i giorni sono etero o gay. Siamo esseri umani, punto e a capo”, ha attaccato Mauro Coruzzi.

“Non sappiamo se Babbo Natale sia gay o no. Perché non potrebbe essere gay? Chi l’ha detto?”, ha replicato Zorzi. “Per anni siamo stati vittime di un sistema eterocentrico. Se per una volta uno vuole sbandierare la bandiera LGBT ma lasciatecela sbandierare”, ha insistito l’ultimo vincitore del GF Vip.

“Ma se c’è la tv piena di fr*ci! Basta con questo vittimismo. Siamo ovunque, anche troppo ovunque”, ha risposto Platinette tra gli applausi. “Non capisco cosa toglie agli etero il fatto che ci siano bandierine Lgbt dove prima non c’erano. Se adesso si strizza l’occhio ai diritti rispetto a quanto non si faceva prima, non toglie niente a nessuno”, ha ribadito Zorzi, al termine di uno scontro iniziato un anno fa a distanza, proprio dalla casa del GF Vip, quando Tommaso attaccò Coruzzi e Lorella Cuccarini.

Una volta uscito dalla casa di Cinecittà l’attuale giudice nonché co-conduttore di Drag Race Italia ha avuto modo di scontrarsi direttamente con Platinette proprio dal palco del Maurizio Costanzo Show, anche quest’anno tornato a trattare tematiche LGBT con salotti puntualmente divisi (e divisivi).