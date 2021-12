Il 2022 è alle porte e negli scorsi 12 mesi la voce delle donne ha continuato a farsi sentire, ad aprire spiragli luminosi e a irrompere in contesti angusti e pericolosi per le loro vite.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una nuova ondata femminista, ma anche a un inasprimento delle violenze. La società patriarcale vive nel timore che le donne si ribellino al binomio sante-prostitute in cui sono incasellate da millenni; per il fragile ego dell’uomo è inaccettabile che le donne possano uscire dal ruolo di sottomissione in cui sono state relegate.

Abbiamo selezionato 10 donne che stanno lavorando duramente per rompere il soffitto di cristallo creato dalla cultura fallocentrica e capitalistica, prestando particolare attenzione ai contesti fragili del 2021, come l’Afghanistan, l’Africa e alcuni Paesi dell’America centrale e del Sud, come il Messico dove negli ultimi anni abbiamo assistito a un’escalation di violenza contro le donne (come spiegato nel libro di Silvia Federici, “Caccia alle streghe, guerra alle donne” o in “Ossa nel deserto” di Sergio González Rodríguez).

10 donne per l’empowerment femminile nel 2021