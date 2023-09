100% Italia, Dario e Giorgio tornano da campioni innamorati e vincono altri 35.000 euro

0:00 Ascolta l'articolo

Li avevamo lasciati a 100% Italia, game show di Tv8 condotto da Nicola Savino, lo scorso maggio, prima che iniziasse il torneo dei campioni, e ora Dario Guidi e Giorgio Luongo sono tornati in onda, ricominciando a vincere. Nella puntata di ieri Dario e Giorgio hanno vinto altri 35.000 euro, arrivando così ad un totale di 90.000 euro portati a casa. Nella storia dei game show all’italiana, raramente si era vista una coppia dichiaratamente gay. Ancor più raramente la si era vista vincere ripetutamente.

In ogni puntata di 100% Italia due coppie di concorrenti (amici, parenti, fidanzati, colleghi di lavoro ecc.) devono provare a rispondere a varie domande basate su sondaggi posti al campione di cento persone presenti in studio, per provare così vincere il montepremi finale nel corso di quattro manches. Con la quinta e ultima, il Se ti dico, la coppia finalista deve indovinare le cinque risposte più votate dal campione di cento persone presente nello studio su cinque diversi sondaggi associativi a risposta libera. Nella puntata di ieri Dario e Giorgio hanno messo in fila le 5 risposte giuste, ovvero “canzoni”, “cucina”, “giudice”, “dentifricio” e “social network”, associandole a “Festival di Sanremo”, “Chef”, “Tribunale”, “Tubetto” e “Hashtag”, trionfando. Di nuovo.

Dario Guidi, attore attualmente al Globe Theatre di Roma con Otello di Marco Carniti, cantante e musicista, e Giorgio Luongo, ingegnere biomedico, sono fidanzati da 6 anni. Sin dalla primissima puntata hanno raccontato con assoluta serenità il loro amore. Da poco hanno comprato casa insieme, a Roma. A farli conoscere la segretaria di dizione di un film che Dario stava girando, sei anni or sono. Lei era convinta che il suo miglior amico, ovvero Giorgio, fosse perfetto per lui. E aveva ragione. Invitato sul set come comparsa, Giorgio ha conosciuto Dario, innamorandosene.

L’avventura televisiva della coppia, nel frattempo, prosegue senza sosta. Dario e Giorgio sono i campioni in carica e non hanno alcuna intenzione di mollare la presa, puntando a vincere ancora, abbattendo magari il muro psicologico dei 100.000 euro, ormai sempre più prossimo. L’appuntamento ripartirà stasera, sempre su Tv8, alle ore 20:30.

