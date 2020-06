Il 5 giugno 1990 veniva approvata la legge 135 sull’HIV/AIDS: “Una buona legge da aggiornare”

Era il 5 giugno 1990. Ben 30 anni fa il Parlamento approvava la legge 135/90 per il contrasto a una pandemia. Proprio come oggi. Ma quella legge numero 135 del 1990 non riguardava il Covid 19. Ma l’HIV e l’AIDS.

Come spiega LILA, gli obiettivi di quella legge erano: contrasto alla diffusione dell’HIV/AIDS e assistenza e cure garantite alle persone sieropositive. Ma la legge 135/90 arrivava troppo tardi: erano già circa 10 anni che il virus circolava in Italia. Non si poteva fare altro che assistere impotenti alla morte di migliaia di persone.

Legge 135/90, una svolta storica nell’Italia di 30 anni fa

Ma nonostante il ritardo all’italiana, la 135/90 è ancora oggi una legge modello, con risorse e provvedimenti adatti a far fronte all’epidemia che si stava manifestando all’epoca. Una legge moderna, stranamente inclusiva e non discriminante. Impossibile? Il testo censurava espressamente le discriminazioni contro le persone sieropositive. Ogni paziente manteneva la sua privacy, la sua dignità. Non c’era posto per i pregiudizi solo perché malato.

La legge doveva far fronte poi alla totale disinformazione della gente, un’opinione conservatrice, che trattava le persone affette da HIV e malate di AIDS come degli untori da cui stare lontani il più possibile. Erano già dati per morti, perché preoccuparsene?

Diritto alla salute: l’importanza di questa legge

La legge contro l’HIV e AIDS segnò una svolta anche perché per la prima volta veniva garantito il diritto alla salute, in cui lo Stato si occupava di tutelare le persone malate. Seguendo il testo della legge, non si trattava delle sole cure, ma anche della dignità delle persone.