Altra aggressione omofoba in Spagna. Le violenze si moltiplicano in tutto il Paese

La Spagna sta attraversando un periodo molto delicato. Dopo la morte in Galizia del giovane Samuel Luiz, che ha scatenato un’ondata di proteste in tutto il Paese, le aggressioni sembrano non diminuire. Questa volta un altro assalto omofobo è avvenuto ai danni di Adrián, un ragazzo gay. Vittime anche le sue amiche in sua compagnia mentre passeggiavano nella località di Torrejón de Ardoz, una città nella comunità autonoma di Madrid.

Il giovane madrileno camminava tranquillamente per la strada con alcune amiche quando alcuni ragazzi tra i 14 e i 17 anni hanno iniziato ad urlargli “f***io”. Adrián ha risposto agli insulti e quando anche una sua amica ha cercato di difendere il ragazzo è stata presa a calci e pugni da uno degli omofobi. Oltre a lei, anche le altre due persone presenti sono state aggredite fisicamente. Dopo aver visto che stavano arrivando altri ragazzi ad aggredire Adrián e le sue amiche, le vittime hanno deciso di fuggire.

Adrián, che sul suo profilo Twitter ha pubblicato diversi messaggi relativi all’aggressione, ha scritto: “Per quanto tempo dobbiamo sopportare questo? Cosa hanno fatto gli LGBT+ per essere così odiati?”. Una domanda che ci poniamo anche noi e che purtroppo non ha ancora una risposta.

Quali sono le misure che sta prendendo la Spagna contro l’aumento delle aggressioni

Di recente, il Parlamento ha approvato una mozione che condanna l’aumento dei crimini d’odio omobilesbotransfobico. Ha chiesto, in particolare, che venga formata un’unità specifica nella polizia che si adoperi per rispondere a questi attacchi contro le persone LGBTQ+.

La ministra della Presidenza, Laura Vilagrà, ha espresso la sua preoccupazione in una conferenza stampa per gli “attacchi omofobici assolutamente intollerabili” che si verificano “troppo spesso“. E si sta muovendo per applicare sanzioni il prima possibile, così da proteggere la comunità LGBTQIA+.