Anderson Comas, il giocatore di baseball fa coming out: “Sono gay e sono un atleta professionista”

23 anni, Anderson Comas è un giocatore di baseball della minor league che gioca nei Chicago White Sox. Nella giornata di ieri Comas ha fatto coming out su Instagram.

“Disclaimer: se sei omofobo questo post potrebbe non essere adatto a te o forse sì, così potrai vedere che tutti contiamo e che tutti siamo uguali“, ha scritto Anderson, per poi continuare.

“Questa potrebbe essere la cosa più personale che condivido. Sono orgogliosamente e felicemente parte della comunità LGTBQ+. Sono anche un essere umano con una grande anima, sono rispettoso, sono una persona che ama. Amo la mia famiglia e i miei amici e questo è ciò che conta davvero, mi piace molto il mio lavoro, essere un giocatore di baseball professionista è la cosa migliore che mi sia capitata quindi voglio solo dire qualcosa a quelle persone che dicono che le persone gay non possono essere qualcuno in questa vita, beh, guardatemi, sono gay e sono un atleta professionista, quindi questo non mi ha impedito di realizzare i miei sogni, lo sto facendo perché voglio essere un’ispirazione per tutti quelli come me là fuori, per favore non ascoltate quelle cose stupide che la gente dice su di noi, combattete per i vostri sogni, credete in voi stessi, fatel0″.