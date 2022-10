Anne JKN, la 3a donna trans* più ricca al mondo compra Miss Universo un tempo di proprietà di Donald Trump

2 min. di lettura

43 anni, Anne JKN è la terza donna transgender più ricca del mondo e ha appena comprato il concorso di Miss Universo, precedentemente di proprietà di Donald Trump, presidente più transfobico della storia d’America. Secondo quanto riportato da Reuters, il conglomerato di contenuti JKN ha acquisito The Miss Universe Organization per 20 milioni di dollari dal gigante dei media IMG.

Jakapong Jakrajutatip, conosciuta come Anne JKN, è CEO e maggiore azionista del JKN Global Group, nonché una vera star in Thailandia, dove ha preso parte a programmi di successo come Project Runway e Shark Tank. Mai nella storia il concorso di Miss Universo era stato di proprietà di una donna.

“Siamo incredibilmente onorati di aver acquistato la Miss Universe Organization e di poter lavorare con il suo visionario team“, ha affermato in una nota. “Cerchiamo non solo di continuare la sua eredità ma di fornire una piattaforma a persone di cultura, background e tradizioni diverse, ma anche di far evolvere il marchio per la prossima generazione“.

Anne JKN non è solo una celebrità in patria bensì anche un’attivista, avendo fondato la Life Inspired For Transsexual Foundation (LIFT) per difendere i diritti delle persone transgender.

Donald Trump è stato il proprietario della Miss Universe Organization dal 1996 al 2016. Proprio quell’anno Alicia Machado, venezuelana eletta Miss Universo nel 1996, accusò Trump di molestie sessuali.

Negli ultimi mesi il tycoon ha annunciato che se dovesse tornare alla Casa Bianca vieterà alle atlete trans* di poter gareggiare negli sport competitivi, spostando l’asse repubblicano verso la transfobia sempre più sfacciatamente dichiarata.

