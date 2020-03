20 serie tv LGBT da vedere su Netflix

Special – 2019 – 1 stagione

Un giovane gay affetto da paralisi cerebrale decide di riscrivere la propria identità come vittima di un incidente.

Aj and the Queen – 2019 – 1 stagione

RuPaul è Ruby Red, squattrinata drag queen che dopo essere stata truffata da un aitante ragazzo parte per un’ultima tournée in giro per l’America, a bordo di un vecchio camper insieme a AJ, sboccata e tutt’altro che sprovveduta bambina in fuga da una madre assente, prostituta e cocainomane.

Bonding – 2019 – 1 stagione

Una studentessa di New York con una doppia vita come dominatrice assume il suo miglior amico del liceo.

Glee – 2009 – 6 stagioni

L’insegnante di liceo Will accetta di occuparsi del Glee Club composto da membri emarginati ansiosi di smentire la reputazione da sfigati del gruppo.

Orange is the New Black – 2013 – 7 stagioni

Una newyorkese benestante finisce in un penitenziario femminile.

The Politician – 2019 – 1 stagione

Payton Hobart è un ricco studente che dall’età di sette anni già sapeva cosa voler fare da grande: il presidente degli Stati Uniti d’America. Ma ancora adolescente, al massimo può aspirare a diventare il presidente degli studenti della sua scuola.