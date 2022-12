Barbados, il sesso gay non è più illegale

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Barbados ha fatto storici passi in avanti con una sentenza dell’Alta Corte, che ha cancellato due leggi sull’omosessualità di era coloniale. Parliamo delle sezioni 9 e 12 del Barbados Sexual Offenses Act, conosciute anche come leggi sulla “sodomia” e sulla “grave indecenza”, che criminalizzavano l’intimità consensuale tra persone dello stesso sesso. Le pene andavano dall’ergastolo ai sensi della Sezione 9, fino ai 10 anni di carcere, ai sensi della Sezione 12.,

L’amministratrice delegata di Human Dignity Trust, Téa Braun, ha dichiarato: “Questa è una clamorosa vittoria per le persone LGBT di Barbados. Human Dignity Trust è immensamente orgoglioso di aver fornito assistenza tecnica a questi casi dal 2015, ci congratuliamo di cuore con l’intero team, e in particolare con le parti in causa e gli avvocati locali che hanno ostinatamente perseguito la giustizia nei tanti anni che hanno preceduto questa giornata epocale“.

Barbados era uno dei sette Paesi che fino a ieri continuavano a criminalizzare l’essere gay nell’emisfero occidentale. Questa sentenza segue quanto deciso dai tribunali di Antigua e Barbuda, che la scorsa estate hanno cancellato le proprie leggi coloniali che criminalizzavano le persone LGBTQ+.

Braun ha aggiunto: “Ora ci sono solo sei Paesi nelle Americhe in cui le leggi ancora indugiano sui testi in vigore sin dai tempi coloniali che criminalizzano le persone LGBT. La decisione odierna chiarisce che i pochi rimasti devono ora accelerare l’abrogazione o l’abolizione di queste leggi stigmatizzanti”.

La sentenza è figlia di un caso rivoluzionario presentato da due alleati LGBTQ+ delle Barbados a due organizzazioni locali. Uno dei sostenitori ha sottolineato come la sentenza sia “un passo, un’azione tra le tante che hanno un impatto sulla comunità LGBTQ + delle Barbados”. “So già che c’è altro lavoro da fare. Continueremo insieme“.

L’altro ha dichiarato: “Oggi è stato un momento cruciale per l’uguaglianza per tutti i barbadiani e un ulteriore passo in avanti nel viaggio verso una maggiore inclusività per i cittadini LGBT“.

Negli ultimi mesi anche Singapore ha depenalizzato l’omosessualità, allontanandosi però dal matrimonio egualitario.

