Bielorussia: dalle rivolte di questi giorni alla vita ‘nascosta’ della comunità LGBT

Dal 1999 al 2009, molti attivisti hanno cercato di organizzare una parata e degli incontri. Ma solamente 4 eventi si sono potuti tenere, nonostante le interferenze della Polizia e di gruppi di vandali omofobi, pronti a distruggere il duro lavoro delle associazioni (non riconosciute a livello statale).

Insomma, se da una parte la politica non intende fare nulla a favore della comunità LGBT, dall’altra lo Stato cerca addirittura di eliminarla, facendola sopravvivere a stento, di nascosto. Sono inesistenti per l’esercito, per la donazione del sangue. Una vita nascosta, che porta a un tasso di suicidio molto alto, senza nemmeno un aiuto psicologico per chi sceglie quella via. Ma per la Bielorussia, non ha importanza.

La testimonianza di Andrei

In una testimonianza, Andrei Zavalei ha raccontato cosa significa vivere in Bielorussia da omosessuale.

Andrei ha passato parte della sua vita nascosto. La paura di essere picchiato e magari ucciso non gli consentiva di sentirsi al sicuro. Solo nel 2014 è riuscito a uscire allo scoperto, conscio di quello che gli sarebbe successo. Perché proprio in quell’anno?

Per Mikhail Pishevski. Un ragazzo omosessuale. Viene picchiato, davanti a un locale, a maggio del 2014. Una furia cieca, che lo riduce in fin di vita. Resta in coma un mese, subisce un delicato intervento alla testa. Poi, rimane paralizzato. Funzioni vitali minime. Il suo corpo non ce la fa più nell’ottobre del 2015.