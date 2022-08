Boom omotransfobia nell’ovest dell’Inghilterra. +50% di aggressioni denunciate in 2 anni

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

La popolazione complessiva del West of England, Ovest dell’Inghilterra che abbraccia Bristol, Bath and North East Somerset e South Gloucestershire, è pari a poco meno di un milione di abitanti. Dal 2019 a fine 2021, ovvero in due anni appena, i casi di omotransfobia denunciati hanno raggiunto livelli mai visti prima, con oltre il 50% in più di denunce presentate alle forze di polizia di Avon e Somerset, Wiltshire e Gloucester.

Nel 2019 erano stati segnalati 712 casi. Nel 2021 il numero è salito a 1109. Si parla di un +38% ad Avon e Somerset, di un +72% nel Gloucestershire e di uno spaventoso +149% nel Wiltshire. Dall’inizio della pandemia di Covid-19, gli abusi nei confronti delle persone omosessuali sono tremendamente aumentati, come confermato dal conduttore radio Steffi Barnett. “Penso che le persone siano meno tolleranti al momento. Sentono che sia più giusto ora come ora essere abbastanza espliciti al riguardo ed essere piuttosto omotransfobici. È sicuramente qualcosa che ho osservato da quando siamo usciti dal Covid“.

Tim Birkbeck di Stand Against Racism and Inequality in Bristol, si è detto fortemente preoccupato alla BBC. “Stiamo vedendo più persone dichiararsi gay o non binarie nel mondo delle celebrità, il che si riversa in ciò che vediamo nella società in generale”. “Ma c’è ancora uno stigma in ciò che porta le persone ad avere pregiudizi nei confronti della nostra comunità, a non capirla, e quando vedono qualcosa che non capiscono reagiscono con odio”.

Tutto questo senza dimenticare che le aggressioni contro la comunità LGBTQ+ rimangono in gran parte taciute, mai denunciate. Una maggiore fiducia nelle istituzione, fortunatamente, sta portando sempre più vittime a denunciare quanto avvenuto. L’ispettore capo della polizia di Avon e Somerset, George Headley, ha dichiarato: “Storicamente c’è un riconoscimento nazionale della sottostima dei crimini ispirati dall’odio”. “È stato svolto del duro lavoro tra la polizia e la comunità per cercare di migliorare la fiducia nel denunciare quanto avvenuto“. “Saranno ascoltati, la loro denuncia sarà presa sul serio e seguiranno azioni appropriate”. Headley ha ricordato come le denunce aiutino la polizia ad “ottenere una migliore comprensione delle aggressioni che stanno avvenendo nella società”.

Nell’ultima Rainbow Europe Map 2022, il Regno Unito è letteralmente precipitato, scivolando al 14esimo posto per uguaglianza e tutela delle persone LGBT tra i 49 Paesi del Vecchio Continente.

© Riproduzione Riservata