Il 2021 è stato l’anno del naufragio del DDL Zan e dei diritti LGBTQ+ negati alla comunità italiana, ma tra un indecoroso applauso in Senato e l’altro l’anno che a breve andrà in archivio si è concesso anche delle buone notizie.

In arrivo soprattutto dall’estero, ahinoi, per quanto la comunità LGBTQ+ nazionale si sia ritrovata in piazza dopo oltre un anno d’assenza, causa pandemia, tornando a chiedere rispetto ed uguaglianza. Otto, a nostro avviso, i momenti salienti e innegabilmente positivi del 2021 appena trascorso, nella speranza di un 2022 ancor più vittorioso sul fronte dei nostri diritti LGBTQ+.

Le 8 buone notizie LGBTQ+ del 2021

