Chi è Riccardo Marrino, sposo di Alberto Matano

Domani, sabato 11 giugno, Mara Venier officerà l’unione civile tra Alberto Matano e l’amato Riccardo Marrino, pochi giorni fa per la prima volta paparazzato dal settimanale Chi.

Ora è il Corriere della Sera a svelare alcune verità legate allo storico compagno del giornalista Rai, che sposerà a Labico, alle porte di Roma, nel resort dello chef Antonello Colonna. Tra gli ospiti Claudio Santamaria, Francesca Barra, Giuliano Sangiorgi e l’ex Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora

Ma chi è Riccardo Marrino? Avvocato cassazionista, Mannino ha 55 anni, ovvero 6 in più rispetto a Matano. Laureatosi nel 1990 all’Università la Sapienza, Riccardo ha la passione per lo sport. Non solo palestra tutti i giorni ma anche tanto sci. In inverno, scrive il Corriere, non rinuncia mai alle Dolomiti. Mannino ama girare Roma in bicicletta. Amante dei motori ha la passione per le auto d’epoca, ma guarda anche ai mezzi green e sostenibili.

Prima di fare coming out in diretta tv a fine 2021, Matano era sempre stato molto legato alla propria privacy, tanto da non aver mai parlato della propria vita privata. Fino all’arrivo delle nozze con Riccardo, primo vero e proprio evento matrimoniale dello show business italico di questa calda estate 2022.

