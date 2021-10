Ruby Rose vs. Warner: durissimo botta e risposta con Batwoman protagonista

3 minuti di lettura

Un fulmine a ciel sereno. Ruby Rose, prima storica Batwoman televisiva, ha duramente criticato la Warner per il suo rumoroso abbandono alla serie tv dopo una sola stagione, nel 2020. Via Instagram l’ex volto di Orange is the New Black, dichiaratamente lesbica nella vita reale come la supereroina DC, ha puntato il dito contro la showrunner Caroline Dries e i produttori Greg Berlanti e Sarah Schechter.

“Adesso basta. Ho intenzione di dire al mondo intero cosa è davvero successo su quel set. Peter Roth, tu sei il primo“, ha scritto Rose, menzionando l’ex presidente Warner Bros. “Non so se te ne sei andato dopo essere stato promosso a un livello più alto, perché non potevi evitare che le donne facessero ribollire i tuoi pantaloni, o dopo e aver messo un investigatore privato sulle mie tracce dopo avermi licenziato non appena i fatti non si adattavano al tuo volere“. Successivamente Ruby ha ricordato l’incidente avvenuto sul set di Batwoman, con conseguente intervento al collo e costola incrinata. All’epoca i produttori le concessero appena 10 giorni di riposo. Se non fosse tornata immediatamente sul set, tutta la troupe e il cast sarebbero stati licenziati.

Per tutti quelli che hanno detto che ero troppo rigida come Batwoman, immaginate di tornare al lavoro 10 giorni dopo questo…10 GIORNI!!!!!! O l’intera troupe e il cast sarebbero stati licenziati e avrei deluso tutti perché Peter Roth mi disse che non avrebbe assunto altri attori e che avevo appena fatto perdere milioni allo studio (ferendomi sul suo set) e quello sarebbe costato a così tante persone il proprio lavoro.

E non è finita qui, perché Ruby ha denunciato presunte negligenze sanitarie, sul set, legate alla sicurezza del cast. “Un membro della troupe aveva ustioni di terzo grado su tutto il corpo e non gli era stata data alcuna terapia perfino dopo avergli visto cadere la pelle dalla faccia. Sono stata l’unica che gli ha mandato fiori e cartoline. Poi ci è stato detto che dovevamo fare una scena di sesso senza avere neanche un minuto per elaborarla; abbiamo perso due controfigure; durante una scena d’azione, sono stata tagliata in faccia così vicino all’occhio che avrei potuto diventare cieca. Una donna è rimasta tetraplegica e hanno cercato di dare la colpa al fatto che fosse al telefono. Inizialmente The CW non l’ha nemmeno aiutata perché avevano bisogno di “investigare” sull’incidente, quindi ha fatto un crowfunding … lei è una PA, lavorano col telefono. Il suo incidente si è verificato perché il nostro show si è rifiutato di chiudere quando tutti gli altri lo hanno fatto a causa del Covid“.

L’attrice, a questo punto, si è rivolta ai fan dello show, chiedendo loro di smetterla di volerla ancora una volta sul set: “Non tornerei per nessuna somma di denaro né con una pistola puntata alla testa… NÉ HO MOLLATO. NON HO MOLLATO, hanno rovinato Kate Kane e hanno distrutto Batwoman, non me. Ho eseguito gli ordini, e se volevo restare avrei dovuto rinunciare ai miei diritti“.

Parole di fuoco presto diventate virali che hanno inevitabilmente costretto la Warner ad un’immediata replica. Lo studio ha parlato di visione ‘revisionista’ dell’attrice, negando quanto da lei riportato “La verità è che la Warner Bros. Television aveva deciso di non esercitare la sua opzione di ingaggiare Ruby per la seconda stagione di Batwoman sulla base di molteplici lamentele sul suo comportamento sul posto di lavoro che sono state ampiamente riviste e gestite in privato per rispetto di tutti gli interessati“. Anche Dougray Scott e Camrus Johnson, che interpretano rispettivamente Jacob Kane e Luke Fox, hanno confermato quanto sottolineato dalla Warner. Ma l’affair Ruby Rose, poi sostituita con Javicia Leslie, è ormai esploso.