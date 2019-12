I migliori film LGBT del decennio, la nostra Top10

3) Moonlight di Barry Jenkins, del 2016, eletto miglior film della National Society of Film Critics (la più prestigiosa associazione di critici americani), nonché vincitore del Golden Globe per il miglior film drammatico e di tre premi Oscar, per il miglior attore non protagonista, per la migliore sceneggiatura non originale e per il miglior film: è stato il primo film a tematica LGBT a ottenere questo riconoscimento, nonché il primo con un cast totalmente composto da afroamericani. Sconfisse in volata, con tanto di clamorosa gaffe sul reale vincitore, il favorito La La Land (recensione).



2) Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, del 2017, è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival, per poi ottenere tre candidature al Golden Globe 2018 e quattro candidature ai premi Oscar 2018, come miglior film, miglior attore (Timothée Chalamet), miglior sceneggiatura non originale, miglior canzone (Mystery of Love). L’Oscar è stato vinto da James vory per la miglior sceneggiatura non originale (recensione).



1) La Vita di Adele di Abdellatif Kechiche, del 2013, Palma d’oro e Premio FIPRESCI al Festival di Cannes (recensione).