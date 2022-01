Coachella 2022: sul palco i Maneskin con Harry Styles e Billie Eilish

< 1 minuto di lettura

È stato annunciato il calendario del Coachella 2022, che si terrà dal 15 al 25 aprile in California. Come ogni anno, sono numerosi gli artist* a salire sul palco, ma per questa edizione è prevista anche la partecipazione di Maneskin.

L’annuncio è avvenuto tramite i canali social e web del Festival. Ed è un ulteriore riconoscimento per la band che sta vivendo il proprio periodo d’oro. Dopo la vittoria di Sanremo 2021, dell’Eurovision Song Contest, gli EMA e l’apertura a New York del concerto dei Rolling Stones; ora i Maneskin si preparano a esibirsi per il Festival americano ben due volte, domenica 17 e domenica 24 aprile.

Il Festival si terrà all’Empire Polo Grounds di Indio, in California. Sul palco, oltre ai Maneskin, ci saranno Harry Styles, Billie Eilish, Doja Cat e Phoebe Bridgers.

