Le coppie gay sposate gestiscono meglio lo stress rispetto alle coppie etero. Lo dice uno studio

Quando si tratta di matrimonio, i livelli di stress possono chiaramente variare all’interno di ogni coppia, sia per motivi finanziari, legami emotivi o mancanza di comunicazione.

Per comprendere meglio come le relazioni tra persone dello stesso sesso e di sesso opposto affrontino i fattori di stress, i ricercatori dell’Università del Texas, ad Austin, hanno intervistato 419 coppie sul coping diadico, processo attraverso il quale i partner affrontano gli eventi stressanti come coppia, facendo leva sulla relazione.

Ed è qui che gli scienziati hanno fatto una scoperta inattesa, perché le coppie sposate dello stesso sesso affronterebbero lo stress in modo più positivo e collaborativo rispetto alle coppie di sesso opposto, chiamate “tradizionali”.

La ricerca, pubblicata sul Journal of Social and Personal Relationships, ha inoltre rilevato che le donne sposate con uomini hanno evidenziato un supporto più negativo, il che significa che hanno ricevuto una reazione ostile o ambivalente dai loro partner in relazione allo stress.

Sebbene i modelli di stress, coping diadico e qualità coniugale siano ben esaminati nei matrimoni eterosessuali, lo stesso non si poteva dire per i matrimoni omosessuali. Includendo le coppie dello stesso sesso nel loro studio, i ricercatori hanno cercato di correggere questo squilibrio, dimostrando l’importanza di considerare la composizione di genere nei matrimoni quando si studiano le dinamiche coniugali.

L’autore dello studio, Yiwen Wang, ha così affrontato i risultati ottenuti.

“Questa ricerca mostra che mentre ci sono alcune differenze di genere negli sforzi di gestione del coping diadico, gli effetti del coping diadico su supporto e collaborazione così come del coping diadico negativo sulla qualità coniugale sono gli stessi per tutte le coppie”. “I nostri risultati sottolineano anche l’importanza del far fronte come coppia per la qualità coniugale in diversi contesti relazionali”.

Lo studio ha rilevato che uomini e donne in relazioni omosessuali svolgono un lavoro migliore nell’affrontare lo stress, a causa di una serie di somiglianze, compresi il sesso condiviso ed esperienze sociali molto simili. In una dichiarazione aggiuntiva, la coautrice di Wang, Debra Umberson, ha sottolineato l’importanza dello studio nell’aiutare i ricercatori a comprendere meglio le dinamiche matrimoniali.

“Includere i coniugi dello stesso sesso e guardare come lavorano tra loro per gestire lo stress rispetto ai coniugi di sesso diverso può aiutarci a capire meglio i modi in cui le dinamiche di genere si svolgono all’interno di un matrimonio. Le coppie dello stesso sesso affrontano fattori di stress unici legati alla discriminazione e allo stigma. Affrontare la coppia può essere particolarmente importante per loro in quanto non ricevono tanto sostegno dalla famiglia allargata, dagli amici o dalle istituzioni quanto le coppie di sesso diverso. È imperativo migliorare la nostra comprensione su come i coniugi influenzino il benessere reciproco tra le coppie dello stesso sesso e per quelle di sesso diverso, considerando le prospettive di entrambi i coniugi all’interno delle coppie”.

