DDL Zan, Alessandra Maiorino (M5S): “avanti con la legge, avanti con il rispetto della natura umana!”

Il Movimento 5 Stelle segue compatto il Partito Democratico nella legge contro l’omotransfobia e la misoginia. Dopo non aver presentato neanche un emendamento in Commissione Giustizia, il Movimento ribadisce la necessità di una legge per bocca della senatrice Alessandra Maiorino, da sempre sostenitrice dei diritti LGBT. Maiorino, da noi intervistata poche settimane fa, ha commentato quanto accaduto in Polonia, con le deputate dell’opposizione che si sono presentate in aula al cospetto del 2° giuramento dell’omofobo presidente Duda indossando i colori dell’arcobaleno.

“A dimostrazione che la battaglia per il rispetto dei diritti delle donne viaggia di pari passo e parallelamente alla battaglia per i diritti degli orientamenti sessuali minoritari”, ha scritto sui social Maiorino. “La Polonia, infatti, ha espresso l’intenzione di uscire dalla Convenzione di Istanbul, che ha definito la violenza contro le donne e indicato le strade e i mezzi per contrastarla. Saremo tutte e tutti liberi da violenza e discriminazione solo quando le nostre diversità saranno pienamente riconosciute e accolte come ricchezza. Avanti con la legge contro l’omolesbobitransfobia, avanti con il rispetto della natura umana!“.

Parole chiare quelle della senatrice, che a noi di Gay.it si era detta sicura della compattezza dei senatori 5 Stelle sul DDL Zan, rinviato a settembre alla Camera dei Deputati.