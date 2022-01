Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ufficiale un nuovo personaggio LGBTQ+

2 minuti di lettura

Spider-Man: No Way Home è ancora in sala e continua a macinare incassi in tutto il mondo (1,536,253,195 dollari, 668,753,195 dei quali solo negli USA), ma in casa Marvel già pregustano un altro boom al botteghino grazie a Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sequel diretto da Sam Raimi che uscirà in Italia il 4 maggio, distribuito da Walt Disney.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia segnerà il ritorno da protagonista assoluto di Benedict Cumberbatch, in odore di Oscar grazie a Il Potere del Cane di Jane Campion, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. Si unisce a loro Xochitl Gomez, che interpreta America Chavez, un nuovo personaggio dei fumetti particolarmente amato e atteso dai fan. Anche perché dichiaratamente lesbica.

Nessuno ancora sa se America Chavez farà coming out all’interno della pellicola, se avrà una compagna e se la bacerà come accaduto con Eternals e il primo supereroe dichiaratamente gay del MCU, ma nel dubbio Chavez indosserà simboli e slogan queer sulla sua giacca di jeans.

Il merchandising della pellicola è infatti partito, con la giacca di jeans che vede una spilla con la bandiera rainbow sul davanti insieme ad un’inequivocabile scritta: “Amor es Amor” (“L’amore è amore”, in spagnolo). La giacca ha anche una toppa con teschio e un’altra toppa con con un cuore sacro, simboli tipicamente messicani. Questo sarebbe un cambiamento rispetto ai fumetti originali, in cui Chavez è tipicamente ritratta come portoricana. L’attrice Xochitl Gomez, che interpreta Chavez nel Multiverse of Madness, ha 15 anni appena ed è di origini messicane.

Sembra che siano state apportate molte altre modifiche al personaggio, che su carta ha la superforza, vola, è resistente a proiettili e fuoco ed è in grado di potersi spostare attraverso tutti i mondi del Multiverso. Ecco perché molti fan di Chavez sono preoccupati. E se il suo orientamento sessuale venisse ‘oscurato’, limitandosi ad una tiepida rappresentazione rainbow con una semplice spilletta? Se così fosse, la Marvel avrebbe inserito la retromarcia dopo l’enorme passo avanti appena compiuto in Eternals. Nel prossimo Thor: Love and Thunder, tra le altre cose, anche Valkyrie dovrebbe finalmente essere rappresentata come dichiaratamente bisessuale.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, collegato agli eventi di WandaVision e dell’ultimo film di Spider-Man, è una corsa attraverso il Multiverso con Doctor Strange, il suo fidato amico Wong e Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch.

