Donald Trump è stato il candidato presidente MENO votato di sempre dalla comunità LGBT d’America

“Ho dato ordine alla General Service Administration e al mio team di avviare i protocoll. Nell’interesse del Paese”. A oltre 3 settimane dalla sconfitta elettorale contro Joe Biden, Donald Trump ha finalmente ceduto, facendo i conti con la realtà. Tutte le cause intentate dai suoi avvocati su presunti e mai provati brogli elettorali sono state cestinate, anche da esponenti repubblicani. I riconteggi chiesti a gran voce dal tycoon hanno tutti confermato quanto decretato 15 giorni fa, ovvero il trionfo di Joe Biden e Kamala Harris, nuovi inquilini della Casa Bianca a partire dal prossimo 20 gennaio.

E non è finita qui. Trump, che ha incredibilmente sempre sostenuto di avere la comunità LGBT al suo fianco perché presidente ‘friendly’, è invece diventato il presidente meno votato di sempre dalla comunità LGBT d’America. Se i sondaggi pre-elettorali davano al vecchio Donald un inatteso 28/30% di preferenze tra i gay, le lesbiche, i bisex e le persone trans statunitensi, un nuovo studio firmato GLAAD ha detto tutt’altro. Solo il 14% della comunità LGBT USA avrebbe infatti votato per Trump, mentre l’81% avrebbe votato per il presidente eletto Joe Biden. Il sondaggio ha inoltre rilevato che la significativa affluenza alle urne degli elettori LGBTQ + ha avuto un impatto importante sull’esito complessivo della sfida, perché il 25% degli elettori LGBT ha votato per la prima volta.