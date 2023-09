Donatella Versace premiata da Marco Mengoni per il suo sostegno ai diritti LGBTQIA+

Donatella Versace ha ricevuto l’Equality ed Inclusivity Award per il suo sostegno ai diritti LGBTQIA+ ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2023, organizzati da Camera Nazionale della Moda Italiana e dalla Ethical Fashion Initiative dell’Agenzia delle Nazioni Unite ITC in collaborazione con la Ellen MacArthur Foundation. Nella cornice del Teatro alla Scala, i CNMI Sustainable Fashion Awards 2023 hanno premiato personalità e realtà virtuose che nel mondo della moda italiana e internazionale si sono distinte per l’impegno dedicato alla sostenibilità nella sua accezione più alta: visione, innovazione, impegno per l’artigianato, riconoscimento delle differenze, economia circolare, diritti umani e giustizia ambientale.

Ad accogliere sul palco Donatella Versace sono stati Sabrina Impacciatore e Marco Mengoni. Emozionata, la stilista, accompagnata da Alessandro Zan, si è detta orgogliosa del riconoscimento ricevuto.

“Grazie mille Marco per le tue incredibili parole. Grazie, Alessandro Zan, per essere qui con me stasera. La tua voce è fondamentale nel nostro mondo, e sono qui per sostenere tutto ciò per cui lotti. Grazie alla Camera della Moda per un premio così importante. Significa molto per me. Qui in Italia, non è mai stato così importante per noi sostenere le voci delle minoranze. Il nostro governo sta cercando di togliere i diritti delle persone di vivere come desiderano, stanno limitando le nostre libertà. La libertà di camminare per strada a testa alta e senza paura, indipendentemente dall’identità. La libertà di costruire una famiglia e vivere come si desidera. La libertà di amare chi si vuole. Dobbiamo tutti lottare per la libertà. In un momento in cui le persone transgender subiscono ancora terribili violenze, in un momento in cui i figli delle coppie dello stesso sesso non vengono considerati come loro figli, in un momento in cui le voci delle minoranze vengono attaccate da nuove leggi. In questo momento, abbiamo ancora molto da fare. Avevo 11 anni quando mio fratello Gianni mi disse che era gay. Per me, questo non cambiò nulla. Lo amavo e non mi importava chi amasse. Il suo amore e il suo incoraggiamento mi hanno reso ciò che sono. Marco ha detto che sono un’icona queer – ne sono molto orgogliosa. Combatto per la libertà, l’equità e l’inclusività ogni giorno. Ho costruito la mia famiglia scelta con amore incondizionato. I miei amici e il mio team non sono definiti dalla razza, dalla religione, dall’età, dal genere o dall’orientamento sessuale, ma dalla creatività, dall’apertura, dalla gioia e dalla gentilezza – valori che contano. Se fossimo tutti più accoglienti e comprensivi gli uni verso gli altri, che mondo straordinario sarebbe. Grazie a tutti voi“.