Marco Mengoni ha “un’altra storia” con Franco 126

Marco dice a Franco che “non esiste nessuno come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi, quando fuori c’è il sole hai una strana forma di malinconia, che mi ricorda che ogni cosa è mia” (dal testo di “Un’altra storia”). È un giochino di parole facile facile, per annunciarvi la rivisitazione del brano “Un’altra storia” (già contenuto nell’ultimo album di Marco Prisma, quello dell’arcobaleno addosso). La nuova release di “Un’altra storia” vedrà Marco Mengoni duettare in una nuova coppia musicale, dopo la stellare “Pazza Musica” con Elodie. Questa volta l’artista coinvolto nella collaborazione sarà un indefesso custode dell’indie italiano, quel Franco 126 che moltə di noi hanno sicuramente ascoltato insieme a Venerus in “Senza di me”, e che moltə altrə come la sottoscritta hanno ossessivamente ascoltato a manetta ai tempi di “Brioschi” (figlia di “Paracetamolo” di Calcutta, giacché siamo tuttə figliolettə di Calcutta, no?).

Bene, insomma la situa è questa: Marco Mengoni è ormai nell’iperuranio di una carriera che gli consente di veleggiare così alto, che ogni fraintendimento può essere di volta in volta o puramente voluto, o puramente inventato dalla malizia di chi guarda o ascolta o tocca. Quindi ci sta che noi si scriva: Marco ha un’altra storia co’ Franco. LOL. (Ah beh… memorabile il gossip-equivoco tra la star italiana e Käärijä all’Eurovision). E comunque: chissà se Marco e Franco si sono trovati su Tinder (doppio LOL).

In queste ore (minuti quando scrivo) il Mengoni sprizza energia condivisa da tutti i pixel delle sue emanazioni social: ha appena postato una magnifica foto corale nella quale, in una spirale che tende verso l’alto, stanno appollaiate quelle sei o settecento persone che Marco vuole ringraziare, gente del suo staff, gente delle etichette, delle case discografiche, delle multinazionali dei concerti, degli styling, del frutta e verdura e del vattelapesca, e chi più ne ha, più ne metta su quella scala a chiocciola piena di energia, ché Marco è così, a lui piace condividere (alla sua sinistra si può notare la sua fidatissima e amatissima cugina, la prima da destra nella foto è invece Marta Donà, che ora i Maneskin rimpiangono).

“Un’altra storia” di Marco Mengoni è stata scritta proprio da Franco 126 (all’anagrafe Federico Bertolini), insieme a Francesco Catitti e all’onnipresente (stellare, immenso) Davide Petrella (sì, sì in arte Tropico, ma nell’ambiente è Petrella, abbiate pazienza).

Cinque dischi di platino (e quindi siamo a circa 80 dischi di platino? Ho perso il conto) per la trilogia della maturità, quel “MATERIA” che è una lunga e poliedrica narrazione dei moti interiori e artistici di Mengoni, iniziata nel 2021 e conclusasi nel 2023. Un percorso che spazia dal puro pop italiano al soul, dall’r&b al funky fino all’elettronica easy-listening e che hanno definitivamente scolpito il passaggio alla fase della maturità della nostra superstar, ché pure in Corea mo’ se ne sono accorti (vedere le succulente foto di Adriano Russo per Vogue di quelle parti).

Non solo Corea! Dopo il sold out italiano, con le luci a San Siro (cit.) e l’incendiario concerto al Circo Massimo, il guerriero che sventola progresso dietro Giorgia Meloni (triplo LOL!) sta per intraprendere il tour europeo, e chissà se avrà nostalgia di Ronciglione, il paesino di origine e il rifugio del cuore, quando si affaccerà da qualche suite extra lusso di una qualsivoglia metropoli europea. È la vita. Anzi, Due vite!

Intanto, in attesa di un’altra storia (sulle storie di Mengoni c’è spoleirino del video tra panni stesi ad asciugare in un interno), le date qua sotto del tour europeo.

MARCO MENGONI EUROPE TOUR LE DATE

BARCELLONA

18 ottobre 2023 – (Sant Jordi Club)

BRUXELLES

21 ottobre 2023 – (Forest National)

AMSTERDAM

23 ottobre 2023 – (AFAS Live)

PARIGI

25 ottobre 2023 – (Zénith Paris)

FRANCOFORTE

27 ottobre 2023 – (Jahrhunderthalle)

VIENNA

29 ottobre 2023 – (Gasometer)

immagine di copertina: Foto di Marco Mengoni, dettaglio di una foto di Adriano Russo (instagram) – A destra Franco126 screenshot da story di IG marcomengoniofficial

