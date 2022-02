Drusilla Foer ospite di Marco Mengoni e del suo podcast

2 minuti di lettura

Marco Mengoni incontra Drusilla Foer. Non è la gara tra big di Sanremo 2023 bensì la prossima puntata del podcast del cantante, Il Riff di Marco Mengoni, in uscita domani e con super ospite proprio la strepitosa e raffinata nobildonna ideata, pensata, e inventata dalla mente di Gianluca Gori, il suo alter ego.

Ad annunciarlo via social con un chiarissimo indizio proprio Mengoni, che ha così spoilerato l’ospitata: “A Sanremo ci ha raccontato il valore dell’unicità”, facendo riferimento al bellissimo monologo di Drusilla all’Ariston. In questa seconda stagione podcast Marco ha già incontrato Lilli Gruber, Fabio De Luigi, Marco Missiroli, Gregorio Paltrinieri e Pif, con Foer sesta voce chiamata a mettersi a nudo, senza alcun filtro, dinanzi a Mengoni.

Ascoltando tanta musica, ho iniziato a pensare alla potenza del riff, quando funziona e quando è fatto bene. Così mi sono chiesto: che cosa è un riff nella vita di una persona? Una cosa che ti caratterizza, nella vita come nel lavoro, una costante che ognuno riconosce in se stesso. L’ho chiesto prima di tutto a me e credo di aver trovato la mia risposta… poi mi è venuta voglia di chiederlo agli altri.

Questa la ‘storia’ che si cela dietro il podcast del cantante, arrivato alla sua sesta puntata di stagione due settimane dopo la quinta, che vide Pierfrancesco Diliberto co-protagonista.

“La maschera ci permette di sopravvivere, ma anche di osservare, e non c’è maschera più bella del volto che nasconde”, confessa Drusilla a Marco, trattando insieme a lui il tema del rimpianto. L’attrice, che presto sarà in onda su Rai1 con un nuovo show in prima serata, si rimprovera di aver avuto troppo poco coraggio in passato, con il rischio di lasciarsi sopraffare dalla paura e sottrarsi ai momenti di crescita personale che è possibile vivere solo attraverso l’esperienza. Tra i temi trattati anche quello della morte, che Foer non teme affatto: “Tanto per me ho deciso di non voler veder la morte in viso, quindi se piace a Dio, quando arriva lei, me ne vado io”.

Il “riff” di Drusilla, come da lei confessato sul finire di puntata, non è invece altro che l’incoscienza, che mano a mano evolve trasformandosi in audacia e poi sfrontatezza, in quella voglia di buttarsi facendo un salto nel vuoto, imparando in questo modo a vivere.

