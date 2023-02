Eduardo Scarpetta: “Non credo ci sarà seguito per Le Fate Ignoranti. Chi si indigna per un bacio gay? È l’ignoranza”

0:00 Ascolta l'articolo

Fresco di David di Donatello come miglior attore non protagonista grazie a Qui Rido Io di Mario Martone, e lo scorso anno splendido protagonista di Le Fate Ignoranti – la Serie, Eduardo Scarpetta è appena sbarcato su Netflix grazie alla serie La Legge di Lidia Poet, prima storica avvocata d’Italia interpretata da Matilda De Angelis.

Intervistato da Andrea Conti per Il Fatto Quotidiano, il lanciatissimo Scarpetta ha svelato novità sulla potenziale stagione 2 de Le Fate Ignoranti, mai annunciata dopo l’uscita su Disney+ che aveva conquistato non solo l’Italia ma anche i mercati esteri.

“Non ne so nulla ma, secondo me, no. Sia per l’intreccio narrativo che si è esaurito sia perché riprodurre un prodotto di alta qualità come quello sarebbe difficile. Per non parlare del fatto che noi tutti gli attori della serie, abbiamo già preso impegni professionali”.

Lo stesso Ferzan Ozpetek, va ricordato, è al lavoro su Nuovo Olimpo, suo nuovo film realizzato proprio con Netflix. Consapevole di essere diventato un’icona gay (“Ero soddisfatto e ne ho parlato anche con il mio ufficio stampa, quando è successo: “Ce l’abbiamo fatta!”, ho esclamato“), Scarpetta è tornato anche sul ‘caso Rosa Chemical’ a Sanremo, riuscito a creare clamore e scandalo per un semplice bacio a Fedez.

“È un problema del nostro Paese, ecco perché c’è chi si indigna. Purtroppo l’ignoranza è sempre esistita e sempre esisterà nel confronti non solo dell’omosessualità, ma anche per tutte le altre discriminazioni di genere. Se penso che qualche anno fa c’è stata una manifestazione a Predappio per onorare Mussolini e tra i partecipanti c’era chi aveva scritto sulla maglia la parola “Auschwitzland”… Ci stupiamo di tanta ignoranza e stupidità? Purtroppo cose del genere sono accadute e accadranno sempre”.

Apparso nudo ne Le Fate Ignoranti, Eduardo (qui da noi intervistato) ha bissato anche con La Legge di Lidia Poet, con tanto di full frontal sfocato. “Pur non facendo palestra, credo sia un dono di natura. Solo per ‘Le Fate Ignoranti’ sono aumentato 4kg di massa con dosi massicce di creatina e allenamento“, ha precisato il bravo e fascinoso Scarpetta, visto anche in “L’Amica Geniale”, “Capri Revolution” e “Carosello Carosone”. A breve Eduardo sarà in “Mafia Mamma” con Toni Collette e Monica Bellucci, per poi tornare in tv con l’adattamento kolossal de “I Leoni di Sicilia”, tratto dall’omonimo romanzo di successo di Stefania Auci.

