Ero gay: il disagio per Luca Di Tolve che invoca la Madonna per convertire i gay

Luca Di Tolve, ve lo ricordate? La canzone di Povia? Luca, proprio lui. È da lì che parte il racconto: “Luca era gay e adesso sta con lei“. Un motto per Luca Di Tolve, sedicente Christian life coach, che dal 2011, anno di pubblicazione del suo libro-manifesto “ERO GAY. A Medjugorje ho ritrovato me stesso”, si fa carico di chi, come lui, vive imprigionato dalle peccaminose catene dell’omosessualità.

Non sorprende la vicinanza tra Povia – che lo scorso sabato ha cantato alla manifestazione no vax al Circo Massimo – e l’educatore di anime. Entrambi convinti di possedere la Verità, entrambi, in questi ultimi mesi, hanno dato sfogo alla loro fame di complotti con dirette e post deliranti contro il green pass, contro il vaccino, contro il ddl Zan. Le premesse per il più roseo oblio ci sono tutte, eppure, in tempi di scemenze sdoganate, c’è chi dà adito e lustro a ogni pensierino lanciato durante una rara connessione neuronale.

Per e con Di Tolve, il prossimo 27 novembre è stato organizzato un “momento di preghiera” presso la Parrocchia Immacolata di Modugno nell’hinterland di Bari. Un vero e proprio evento per presentare la riedizione del suo capolavoro con tanto di prefazione del Cardinale Robert Sarah, attuale Prefetto emerito della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. insomma, uno dei vertici della Curia romana, grande amante dell’automatismo del “pensiero unico“.

“Un cammino faticoso, fatto di tanti dubbi e cadute, che lo porta fino a Medjugorje, l’incontro con la Madonna e una completa rinascita interiore”. Si legge nella quadra di copertina del suo libro – riportata sulla locandina dell’evento. E continua “Ritrovato se stesso Luca incontra Terry, si sposa nel 2008 e nel 2014 diventa padre, pervaso da una gioia piena e da una pace mai sperimentate prima. Un’autobiografia controcorrente dettata dal desiderio di testimoniare la propria rinascita”.

Sì, perché Luca e Terry Di Tolve, coppia simbolo di purezza, sono talmente convinti della propria posizione da educare gli altri alla scoperta di sé e alla redenzione dello spirito di chi presenta “pulsioni omosessuali“, come si legge sul loro sito.

I due coniugi organizzano corsi per “omosex” e “genitori di omosex”, con tanto di consulenza telefonica, nella speranza che l’applicazione di messaggistica su cui arrivano le richieste di aiuto non sia nella stessa cartella di Grindr. Anzi, bisognerebbe capire se sia incluso un servizio anche lì. “Luca Di Tolve, ospito per consulenza privata, no perditempo“.

La storia di Luca Di Tolve è la perfetta parabola per chi ama strumentalizzare tutti i cliché da sempre legati all’omosessualità. La sua vita non potrebbe essere sceneggiata meglio,

“Eletto Mister gay negli anni Novanta, Luca incomincia a scalare le vette del successo vivendo ogni esperienza di trasgressione che in quel mondo si possa incontrare, tra sesso, lussuria, potere e gironi infernali. Dietro l’angolo, però, sta in agguato un nemico letale: l’Aids, che senza pietà lo priva nel giro di pochi anni dei migliori amici e anche lui contrae il virus. A quel punto qualcosa si rompe nell’equilibrio artificiosamente costruito…”

Insomma, un po’ come San Francesco si spoglia delle sue vesti per abbracciare una vita di preghiera e povertà, così Di Tolve si scrolla di dosso la celebrità, la bellezza, la perversione, la droga e last but not least l’Aids – poteva mai mancare la malattia più strumentalizzata degli ultimi quarant’anni (Susan Sontag perdonami!) nel racconto di un redento dall’omosessualità? – per tuffarsi in un’esistenza fatta di preghiera e… povertà?

In questo modo, Luca Di Tolve, così come San Francesco, diviene l’esempio perfetto, l’archetipo e la vita-modello per tutti coloro che non aspettano altro che imbattersi in una cartina di tornasole per le proprie convinzioni. Ne serve solo una e il gioco è fatto, soprattutto se, come in questo caso, il piatto è condito con una conversione, una moglie, una figlia e una piattaforma pedagogica di aiuto. La sua storia è la versione pro delle TERF prese come esempio virtuoso dai politici e giornalisti per sdoganare la loro transfobia.

A questo punto, non sorprende la facile e sempre attuale connessione tra perversione, peccato e omosessualità e tra redenzione, cristianità ed eterosessualità. Luca Di Tolve in uno degli ultimi post su Facebook si definisce “PADRE, MARITO E UOMO“, e non bisogna sforzarsi troppo per immaginarlo con una mano sulla tastiera e con l’altra a brandire un rosario. Connessioni un po’ troppo facili, che dite? Bastano queste poche righe per capire qual è la matrice del pensiero di taluni personaggi.

Non si vuole supporre che sia tutto studiato a tavolino, la storia sarà vera, come è vero che rappresenta la perfetta quadratura del cerchio per far leva sulle convinzioni di una parte di popolazione (quanto consistente?) che realmente crede di poter guarire dall’omosessualità o che, ancor peggio ma ancor più diffuso, vorrebbe fare guarire un familiare. I coniugi di Tolve saranno mica i Wanna Marchi e Stefania Nobile dei nostri tempi? GUERRA AL LARDO!!! GUERRA ALLE FR*CE!!!

Nella sceneggiata c’è posto anche per la ripicca e il dispetto al vicino, tutto in salsa italiana. Un po’ come la messa di ringraziamento per l’affidamento del ddl Zan, in provincia di Treviso, con il Sindaco dichiaratamente omosessuale; così Modugno avrà l’assessore o consigliere a cui dare una lezione.

A noi, che leggiamo divertiti queste notizie, provando un senso di curiosità ed eccitato distacco – come quando ascoltiamo una storia vagamente esotica, da terre che non sappiamo nemmeno ben collocare sulla cartina geografica -, non resta che ricoprirci con un velo di profondo disagio e chiederci e immaginarci chi sono le persone che alimentano la baracca Luca e Terry Di Tolve. Tutto così lontano da noi, eppure… Nel mentre, c’è sempre la speranza che questa storia entri a far parte della bulimica produzione di Ryan Murphy, così che il regista possa svelarci un risvolto BDSM dei coniugi o chissà quale passione blasfemo-sessuale.