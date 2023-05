Eurovision 2023 manifesto di libertà tra luci rainbow e drag queen – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

L’Europa unita, inclusiva, libera di vivere e di esistere. La seconda semifinale dell’Eurovision 2023 si è concesso uno straordinario momento queer, con il palco inondato dall’arcobaleno e da 3 abbacinanti drag queen. Mercedes Bends, Miss Demeanour e Tomara Thomas hanno lanciato un manifesto di inclusione in mondovisione al grido “Be Who You Wanna Be“.

“Che tu sia chi vuoi essere”, senso dell’Eurovision e dell’Europa unita, in faccia ad Ungheria, Polonia e di quei Paesi che vanno dietro all’omotransfobia istituzionale di Duda e Orban, Meloni in testa. Sulle note di un medley dance le 3 drag hanno chiesto e ottenuto l’attenzione del pubblico da casa, prendendo a schiaffi l’odio che in alcuni parti del mondo, vedi Stati Uniti d’America, sta travolgendo l’arte drag. Il palco di Liverpool è improvvisamente diventato una gigantesca discoteca, con luci rainbow e ballerini a riempirlo, sulle note di Free (Do What u Want) e We Got Love.

Tutto questo su Rai2, rete su sui sarebbe dovuto andare Non sono una Signora, programma in drag condotto da Alba Parietti da 7 mesi rinviato, perché evidentemente poco apprezzato da chi ora siede al Governo del Paese. Pubblico di Liverpool impazzito e spettatori da casa in visibilio, con l’hashtag Eurovision preso d’assalto e inondato di ringraziamenti, perché questa è l’Europa che vogliamo, l’Europa che ci appartiene, l’Europa che è sinonimo di libertà.

Una seconda semifinale che ha visto gli ultimi 10 Paesi qualificarsi alla finalissima di sabato, ovvero Albania, Cipro, Estonia, il Belgio di Gustaph, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia e Slovenia. Fuori dai giochi San Marino. Nella notte è stato diffuso anche l’ordine di uscita della finale, con Marco Mengoni che canterà per undicesimo, in rappresentanza dell’Italia, tra Albania ed Estonia. Tra gli ospiti di domani sera anche Mahmood, sulle note di Imagine dei Beatles.

