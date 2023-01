Strange World è il film più visto su Disney+ dopo aver deluso al box office

0:00 Ascolta l'articolo

Etichettato da molti come uno dei peggiori flop al box office del 2022, perché in grado di incassare appena 68 milioni di dollari in tutto il mondo dopo esserne costati 180, Strange World, sessantunesimo lungometraggio animato Disney, si è preso la sua più che meritata rivincita.

Il delizioso film diretto da Don Hall e Qui Nguyen, passato alla storia per primo storico personaggio dichiaratamente gay in un cartoon Disney, è infatti diventato a tempo di record il film più visto su Disney+. Sbarcato in streaming il 23 dicembre, Strange World ha chiaramente ‘accompagnato’ le feste in famiglia. La spiegazione del clamoroso flop in sala è probabilmente legata proprio all’immediato arrivo su Disney+ della pellicola, come recentemente avvenuto con diversi classici animati dello studios. Un’abitudine, quella del rapido sbarco on line, che disincentiverebbe la corsa in sala da parte del fedele spettatore Disney, grande o piccino che sia, se abbonato anche a Disney+.

Strange World è una storia di memorabile inclusività, perché il 16enne Ethan ama pazzamente un suo compagno di scuola, Diazo, e non solo non fa niente per nasconderlo ma è caldamente sostenuto e consigliato dai genitori e da suo nonno.

“Volevamo che il film riflettesse il mondo, perché facciamo film per tutti e volevamo che tutti potessero rivedersi sullo schermo”, ha candidamente confessato il regista Don Hall in conferenza stampa a Roma a fine novembre. Perché l’omosessualità di Ethan è sempre stata presente, sin dalla prima stesura della pellicola. Nessuno l’ha mai messa in dubbio, così come la sua messa in scena. “Ethan è quello che è, è chi è, siamo profondamente orgogliosi di questo personaggio”, ha insistito Hall. “Facciamo film per tutti, in tutto il mondo, le persone devono potersi identificare con i personaggi sullo schermo”. Dopo 100 anni di storia, un punto di svolta rivoluzionario.

Perché il giovane protagonista, così emotivo, sensibile e impavido, si scioglie al cospetto del coetaneo, per cui si è preso una cotta. Quando suo padre li vede insieme per la prima volta si presenta, mettendolo in imbarazzo. “È lui, il famoso Diazo! Parla continuamente di te!”, per poi dare consigli al figlioletto, ricordandogli il suo “primo amore“. Sua mamma, invece, gli suggerisce di dare ascolto al proprio cuore, vivendo un’avventura chiamata amore, mentre suo nonno, teoricamente in arrivo da un’altra epoca, non batte ciglio quando il nipotino gli rivela di amare un ragazzo. Non c’è coming out, non c’è bisogno di alcuna ‘accettazione’ da parte di chicchessia.

Generazioni che si scontrano su tutto ma non sull’affettività, perché al cospetto di simili sentimenti non dovrebbero esserci attriti, se non mani tese, abbracci, docili sorrisi, sinceri incitamenti, pura e semplice normalità.

