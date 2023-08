0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Parappappapapparà

parappappapapparà

parappappapapparararara

pararà: perché Sanremo è Sanremo!

Come avrete intuito dall’iconica sigla, la notizia del giorno è legata al Festival di Sanremo 2024.

Nonostante manchino ancora parecchi mesi, infatti, la kermesse musicale giunta alla sua 74esima edizione sta già facendo parlare di sé e promette di regalarci grandissime emozioni non solo in termini di Regolamento – che ha subito importanti variazioni rispetto allo scorso anno – ma anche per quanto riguarda gli artisti che si dovranno sfidare sul palco dell’Ariston che, anche quest’anno, grazie ad uno sforzo meticoloso di Amadeus dovrebbero accontentare tutte le generazioni.

Festival di Sanremo 2024: ecco tutti i nomi in lizza

Nonostante agosto sia appena iniziato e la maggior parte di noi sia in vacanze, nelle ultime ore i colleghi di All Music Italia hanno anticipato quelli che potrebbero essere i nomi che potremmo vedere in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, fornendo una lista di 38 big della musica italiana che per motivi diversi potrebbero essere interessati ad approdare proprio nel 2024 sul palco dell’Ariston.

Come vedrete, se facciamo affidamento a queste indiscrezioni, anche in questa edizione potrebbero alternarsi sul palco grandi nomi della musica italiana come Alessandra Amoroso (alla sua prima esperienza come big), Cesare Cremonini e i Negramaro e nuove promettenti voci del nostro bel Paese come Matteo Paolillo (star di Mare Fuori), Bresh e Angelina Mango – che noi di Gay.it abbiamo avuto modo di intervistare al termine della sua esperienza nella Scuola di Amici di Maria De Filippi.

Da non sottovalutare la possibilità di rivedere in gara al Festival di Sanremo 2024 anche i Jalisse, reduci da uno straordinario successo nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2023, e l’inimitabile Arisa che avrebbe lasciato la Scuola di Amici per approdare nelle vesti di giudice nella nuova edizione di The Voice Kids – in onda su Rai 1 nel prossimo autunno.

Insomma, come potrete immaginare, l’hype è già alle stelle e il cast – almeno sulla carta – promette di regalarci uno spettacolo unico ed indimenticabile come successo per le scorse quattro edizioni firmate da Amadeus che quest’anno concluderà la sua maratona – durata ben cinque anni – che porta il nome di Festival di Sanremo.

Ma bando alle ciance: ecco tutti i nomi in lizza per la 74esima edizione della Kermesse musicale più amata da tutti noi italiani!

Tedua Geolier Ghali Matteo Paolillo Rose Villain Luchè Baby Gang Ernia Fred De Palma Baby K Bresh Rhove Matteo Bocelli Angelina Mango Alfa Alessandra Amoroso Cesare Cremonini Negramaro Il Volo Jalisse Marcella Bella Diodato Mahmood Pinguini Tattici Nucleari gIANMARIA Sangiovanni Aka7even Irama Mr. Rain La Rappresentante di Lista Annalisa Emma Mara Sattei Arisa Enrico Nigiotti Ermal Meta Gigi D’Alessio The Kolors

