Fratelli d’Italia sporca la Festa del Papà: “i bambini hanno il diritto ad avere anche una madre”

2 minuti di lettura

Ieri pomeriggio Fratelli d’Italia ha inscenato un flash-mob a Latina per ribadire la propria contrarietà alla definizione di genitore 1 e genitore 2, che è una semplice fake news visto e considerato che non sono mai esistite, dai documenti per i minori. Alla vigilia della Festa del Papà, il partito di Giorgia Meloni ha voluto rimarcare l’esistenza di un unico tipo di famiglia, a loro dire. Quella composta da un uomo e da una donna.

Giorgia Meloni, leader di FDI, è in tal senso tornata a tuonare contro l’ipotesi di un ritorno alla dicitura ‘genitori‘, al posto di mamma e papà, come richiesto tra le altre cose anche dal Garante della Privacy e anticipato a metà gennaio della ministra Lamorgese.

La risposta del Ministero dell’Interno all’interrogazione di Fratelli d’Italia sul no alla reintroduzione nei documenti di identità della dicitura “genitori” al posto di “madre” e “padre” conferma quello che abbiamo sostenuto fin dall’inizio: il Governo deve bloccare qualsiasi iniziativa sulla modifica dei documenti anagrafici e spetta solo al Parlamento intervenire e legiferare sulle tutele per i minori, sulle adozioni e sull’utero in affitto, come ribadito dalla Corte Costituzionale. La nostra posizione è molto chiara: no a genitore 1 e genitore 2, i bambini hanno il diritto ad avere un padre e una madre, la maternità surrogata deve essere un reato punibile anche se commessa all’estero. Su questo è sempre più urgente approvare la nostra proposta all’esame in Commissione Giustizia e Fratelli d’Italia chiede di velocizzare il suo iter per raggiungere il prima possibile questo obiettivo.

Peccato che a reintrodurre le diciture “madre” e “padre” fu Matteo Salvini, all’epoca ministro dell’interno, dalla notte alla mattina, senza alcun passaggio parlamentare. Ma evidentemente l’alleata sovranista finge di essersene dimenticata. E pensare che solo pochi giorni fa la stessa Meloni reagì in questo modo alla richiesta di Enrico Letta, nuovo segretario PD, di introdurre lo IUS Soli: “Le imprese chiudono, i cittadini sono in ginocchio, l’Italia affonda… e di cosa discutono PD e M5S? Ius Soli. Capite perché Fratelli d’Italia non potrà mai stare al governo con questa gente? Povera Italia“.

Eppure anche oggi, esattamente come pochi giorni fa, “le imprese chiudono, i cittadini sono in ginocchio, l’Italia affonda“, e di cosa parla Fratelli d’Italia? Della dicitura “genitori” sui documenti dei minori. Perché chi di benaltrismo ferisce, di benaltrismo perisce.