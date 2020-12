George Michael, l’ex fidanzato Fadi Fawaz fa irruzione nella casa del cantante a 4 anni dalla sua morte

Quattro anni fa, era il 25 dicembre del 2016, ci lasciava George Michael, all’epoca (ex?) fidanzato con il 47enne Fadi Fawaz. Quattro anni turbolenti, quelli vissuti da quest’ultimo, perché l’ex cantante degli WHAM! non l’ha minimamente menzionato all’interno del ricchissimo testamento. Le sorelle di Michael l’hanno sbattuto fuori dal villone londinese in cui viveva insieme al cantante, aizzando rancore e facendo precipitare Fadi in un’esistenza segnata da eccessi e povertà, tanto da finire presto in strada.

Ebbene il 22 dicembre scorso, a pochi giorni dal 4° anniversario della morte di Michael, Fawaz è stato fermato dalla polizia dopo aver fatto irruzione nel casa londinese del cantante, in cui aveva vissuto per anni. “Questo è posto dove dovrei stare. George voleva che la avessi“, ha urlato Fadi, trascinato via a forza dagli agenti. Secondo quanto riportato dal The Sun, Fawaz avrebbe saltato un recinto della proprietà da 5 milioni di sterline, rompendo poi una finestra. Una volta al suo interno, armato di una mazza Fadi avrebbe distrutto un bagno, muri e persino i soffitti. La casa era disabitata.

Ex fotografo, Fawaz ha vissuto oltre 2 anni nell’abitazione dopo la morte di Michael, prima che gli eredi del cantante riuscissero a farlo sloggiare. George è morto all’età di 52 anni il 25 dicembre del 2016, nella sua casa di Goring, nell’Oxfordshire. A trovarlo senza vita fu proprio Fawaz, inizialmente addirittura accusato da alcuni tabloid di averlo ucciso. Da allora Fadi combatte una battaglia che evidentemente non riuscirà mai a far sua, perché Michael ha lasciato tutto, villone londinese compreso, alle sorelle.