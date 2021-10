8 influencer e attivistə transgender della generazione Z che hanno molto da insegnarci

6 minuti di lettura

Dopo averti fatto conoscere i 10 content creator transgender italiani famosi sui social, ti presentiamo 8 influencer e attivistə trans che ci ispirano per le loro storie personali. Per i loro racconti, in particolare, di cosa vuol dire essere transgender.

Tutti abbiamo bisogno di combattere la transfobia e dalle storie di questə giovani ragazzə della generazione Z possiamo soltanto imparare.

C’è ad esempio la star Nikita Dragun che è stata una delle prime a raccontare su Youtube il suo percorso di transizione da uomo a donna. C’è anche da conoscere l’esperienza di Corey Maison e del suo papà Eric, ai tempi figlio e mamma, che si sono sostenuti a vicenda nel lungo e complicato processo di transizione medicalizzata.

Scopri ora chi sono.

Nikita Dragun

La 25enne Nikita Dragun è una make up artist e beauty guru americana che ha avuto successo grazie al suo canale Youtube aperto nel 2013 dove, oltre a pubblicare consigli per truccarsi bene, ha raccontato attraverso una serie di video il suo percorso di transizione medicalizzato MtoF.

A ottobre 2021, i follower sono aumentati in misura esponenziale: sono 3,65 milioni gli iscritti al suo canale YouTube; 9,1 milioni i seguaci su Instagram; 14,2 milioni quelli su TikTok.

Nel 2019 Dragun ha annunciato il lancio della sua prima linea di trucco, Dragun Beauty.

Instagram: @NikitaDragun

Youtube: Nikita Dragun

Jazz Jennings

Jazz Jennings è tra i primi casi di transizione in età infantile documentati nella storia: nel 2005, all’età di soli 5 anni, ha intrapreso, chiaramente con il sostegno della famiglia, il lungo percorso di transizione, quello che l’ha portata all’età di 18 anni all’intervento di riattribuzione del genere (“gender confirmation surgery”, chirurgia di conferma del genere).

Nel 2007 la sua storia è stata resa pubblica dalla famosa conduttrice Barbara Walters e, da allora, Jazz Jennings è diventata tra le persone transgender più conosciute al mondo.

Oggi Jazz Jennings è attivista LGBTQ+: tra le sue battaglie più note quella per l’istituzione del genere neutro in scuole e bagni pubblici; è anche co-fondatrice onoraria della fondazione TransKids Purple Rainbow, che supporta le famiglie di bambini e adolescenti transgender.

Su Instagram, Jazz ha 1,2 milioni di follower, un profilo che dedica alla condivisione sia di attimi della sua vita personale sia di quella da attivista. Su Youtube sono 664mila gli iscritti al suo canale.

IG: @jazzjennings_

Youtube: @jezzmergirls

Josie Totah

Attrice statunitense, nota per il suo ruolo ricorrente nella serie tv Disney “Jessie” e per una sua interpretazione in “Glee”, Josie Totah è nata il 5 agosto 2001 a Sacramento. Nell’agosto 2018 si è dichiarata pubblicamente come transgender con una lunga lettera inviata al Time, iniziando il suo percorso di transizione MtoF.

Per anni, anche prima del coming out come transgender, Josie è stata attivista per i diritti LGBT+, un grande sostegno alla comunità che le è valso un premio da parte di un’associazione.

Ecco alcune sue recenti parole in merito al suo coming out:

“Quando sono uscita allo scoperto mi sono sentita in dovere di rappresentare in qualche modo tutta la comunità LGBTQ+. Prima di fare il grande passo ci ho pensato diverse volte. Avevo paura di non essere accettata e che sarei stata un imbarazzo per i miei fan. Come molte persone trans ho sviluppato una grave forma di ansia, mentre cercavo di nascondere chi ero. Ma ho superato questa crisi. Dovevo rendermi conto che stavo solo mentendo a me stessa”.

Oggi Josie ha un grande seguito su Instagram (circa 880 mila follower). Continua la sua carriera nella recitazione e si batte con costanza e forza per i diritti di tutte le persone queer.

Instagram: Josie Totah

Elie Erlick

Parlando apertamente di questioni che vanno dall’inclusione comunità LGBT+ ai riferimenti storici sulla queerness e all’utilizzo di pronomi e termini non binary, Elie Erlick ha costruito intorno al suo profilo una vasta community di follower.

Transgender e transessuale MtoF, Elie Erlick ha 25 anni, è scrittrice ed è direttrice dell’organizzazione Trans Student Educational Resources. Il suo attivismo è stato riconosciuto dalle più importanti istituzioni: tra le sue lotte più importanti quella volta ad ammettere le persone trans* all’interno dei college femminili.

Coraggiosa e forte, Erlick ci mostra attraverso il suo profilo Instagram come essere forti di fronte alle avversità.

Instagram: @elierlick

Kai Wes Bigwood

Kai Wes è un orgoglioso ragazzo transessuale non binary (si definisce “queer trans nonbinary”) che, di professione, fa l’attore (è conosciuto per alcuni ruoli in film come “Alex Strangelove”).

Come pronomi personali, Kai preferisce quelli maschili (he/him) e quelli di genere neutro (they/them).

Kai ha utilizzato, in particolare, Instagram per documentare il suo percorso di transizione medicalizzata, un racconto della sua vita che non rifugge da argomenti difficili, come il post dove mostra petto e collo insaguinati, in seguito ad un attacco transfobico: “Il mio cuore fa male. Il mio corpo fa male. Sono ferocemente arrabbiato e triste. Ma questo renderà solo il mio partner e me più forti“, si legge in una parte della didascalia.

Oltre a raccontare il suo percorso di transizione (ad esempio realizza video ogni mese per documentare il cambio di voce), Kai pubblica foto dei suoi progetti fotografici e creativi, oltre che immagini che lo ritraggono nella sua vita di tutti i giorni.

Instagram: @kai__wes

Zoey Luna

La ventenne Zoey Luna è una sostenitrice della comunità transgender sin da piccola: a 13 anni ha lottato e aiutato a far approvare l’AB1266 della California , una legge che garantisce agli studenti il ​​diritto di utilizzare strutture coerenti con la propria identità di genere, indipendentemente dal genere elencato nei registri dell’alunnə.

Zoey è anche presente nei documentari della HBO “15: A Quinceañera Story” e “Raising Zoey“.

Oltre ad essere una personalità molto seguita sui social media, Zoey ha anche iniziato una carriera come attrice e modella, continuando a parlare a favore dei diritti e delle persone LGBTQIA+.

Per seguirla su Instagram visita questo link: @iamzoeyluna

Franka Regenboken aka The Transgender Fairy

Pianista, compositrice e modella, Franka è una ragazza tedesca di 21 anni che ha affrontato il percorso di transizione medicalizzata MtoF. È nota in Germania per il suo fervente attivismo e per le sue lotte a favore della comunità trans.

In una intervista per Vice, Franka ha risposto ad una domanda che le chiedeva cosa vorrebbe per le nuove generazioni. Ecco la sua risposta: “Mi auguro che le persone piccole e innocenti, che possano teoricamente “svilupparsi in tutte le direzioni”, crescano in una società che non le indichi più in due categorie binarie. [..] E che possono sperimentare il loro genere sessuale. Ma che, soprattutto, non c’è alcun dramma se non hai il sesso che un dottore ha scritto ad un certo punto sul tuo certificato di nascita. Questo è importante per me”.

Franka su Instagram, oltre a postare scatti stupendi che la ritraggono, pubblica foto che la vedono in piazza a lottare per leggi che riguardano, in particolare, le persone trans*.

Instagram: @thetransgenderfairy

Corey Maison

Corey Maison aveva preso consapevolezza della sua identità di genere all’età di 11 anni, ma aveva paura della disapprovazione dei suoi genitori. Non sapeva ancora che anche uno dei suoi genitori stava facendo i conti con la propria identità di genere. Quattro anni dopo, sono diventati un duo indissolubile (Eric, padre FtoM e Corey, figlia MtoF) che ogni giorno affronta ogni fase del loro percorso unico con forza e orgoglio.

A gennaio 2018, la giornalista e conduttrice Katie Couric ha presentato la storia di Corey ed Eric come parte di “Gender Revolution”, una serie speciale del National Geographic.

Oggi Corey Maison è seguita da circa 60 mila follower su IG.

Instagram: Corey Maison

Youtube: ABC News- la storia di Corey ed Eric (in inglese)